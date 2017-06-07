О тайнах большого спорта расскажет видеолекторий Президентской библиотеки

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13 июня 2017 года в Президентской библиотеке на Сенатской площади, 3 в рамках цикла «Знание о России» состоится видеолекторий по теме «Большой спорт глазами журналиста: из практики освещения крупнейших соревнований». Мероприятие, приуроченное к открытию игр Кубка Конфедераций, начнётся в 11:00 и будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки.

С гостями видеолектория поделится своим опытом известный спортивный журналист Константин Константинович Осипов. Обладатель высшей награды Министерства спорта России для спортивной прессы — «Медали Николая Озерова» более тридцати лет со страниц крупнейших печатных изданий и c экранов телевизоров рассказывает болельщикам о футболе, боксе, баскетболе, теннисе. В качестве аккредитованного журналиста Константин Осипов работал на крупнейших международных турнирах, в том числе и чемпионатах мира.

Из-под его пера вышли такие книги о спорте, как «Николай Валуев. Мои 12 раундов», «Звезды Олимпийской сборной России», «Сильные духом» («Звезды Паралимпийской сборной России») и другие.

В мероприятии примут участие студенты и преподаватели Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии Санкт-Петербургского государственного университета, колледжа олимпийского резерва № 1, Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва № 2, спортивных школ Санкт-Петербурга.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки