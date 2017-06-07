Краснодарские музыканты получили награды в Сербии

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Международный музыкальный конкурс прошел в Белграде.

В Сербии завершился международный конкурс «VIII International Music Competition». Высшие награды в нем завоевал Краснодарский государственный институт культуры.

Студент факультета народной культуры Илья Подосинников (класс Дмитрия Скуднева) дважды стал лауреатом I степени – в XII категории номинации «National instruments» (национальные инструменты) и в XXVI категории номинации «Accordion» (баян, аккордеон, национальные гармоники).

Дипломом лауреата II степени в XIII категории номинации «Accordion» (баян, аккордеон, национальные гармоники) был награжден старший преподаватель кафедры народного инструментального творчества и оркестрового дирижирования факультета народной культуры Дмитрий Скуднев.

Конкурс проводился по 31 номинации в различных возрастных категориях. Членами жюри стали известные музыкальные педагоги, выдающиеся деятели культуры, дирижеры, именитые музыканты из Европы, Азии, Америки.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.