В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона отметили 218 лет Пушкину

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В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона специально к торжественной дате 218-летию со Дня Рождения выдающегося русского писателя, поэта Александра Сергеевича Пушкина состоялось праздничное мероприятие с участием литературных объединений города Новороссийска, а также активных читателей и учащихся различных учебных заведений.

Совместно с Керченской библиотекой-филиалом №3 им. Н. А. Островского нам удалось провести видеоконференцию, во время которой состоялась виртуальная встреча литераторов двух прекрасных городов друг с другом.

В начале мероприятия звучали приветственные слова и поздравления. А после заведующая отделом массовой работы Новороссийской центральной библиотеки Делич Аница представила вниманию собравшихся мультимедийную презентацию «Рифма – звучная подруга», в которой речь шла, безусловно, о светиле русской поэзии – Александре Пушкине. Ведущая говорила о судьбе классика, его предпочтениях и умениях, а также чертах характера.

Следом за информационным блоком начались литературные чтения. Поэты, представляя Новороссийские творческие союзы «Родники», «Горит свеча» и «Наше Слово» декламировали посвящения Пушкину, рассказывали о себе, передавали приветы в Крым. В ответ Керченские литераторы подготовили целую стихотворно-музыкальную программу, которую с удовольствием представили нам.

В заключение, библиотекари выступили со словами благодарности и обещанием продолжить цикл таких виртуальных встреч.

Вдохновившись невероятно приятным диалогом с Крымскими коллегами по перу, Новороссийские литераторы и библиотекари отправились на Центральную парковую аллею, к памятнику выдающемуся классику. Каждый из прибывших подготовил несколько своих стихотворений для публичного выступления.

Право проводить столь торжественное собрание, было передано члену краевого отделения Российского союза профессиональных литераторов, руководителю литературного объединения «Родники» Шевченко Ольге Дмитриевне, которая открыла чтения проникновенными строками собственного сочинения. Затем не менее прославленные Новороссийские авторы выступали со сцены, делясь своим отношением к прозе и поэзии Пушкина.

На протяжении всей встречи эмоциональные пронзительные слова, произносимые ораторами, привлекали внимание проходящих жителей и гостей города. Неудивительно, что в скором времени у памятника собралось большое количество человек – внимательных слушателей.

Встреча пролетела незаметно! В заключении ведущая Ольга Дмитриевна Шевченко поблагодарила всех собравшихся и пригласила в библиотеку им. Э Баллиона на поэтические заседания литературных объединений.

ЦГБ им. Э. Э. Баллиона города Новороссийска в рамках акции «Читаем Пушкина» было проведено 5 мероприятий с общим охватом 209 человек.