В Донецке (ДНР) выступили солисты Мариинского театра

/Культура/

Ведущие солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга выступили вечером 7 июня на сцене «Донбасс Опера». Как сообщает корреспондент официального сайта ДНР, для жителей Донецкой Народной Республики заслуженный артист России Владимир Самсонов, лауреат международных конкурсов Эдем Умеров и наш земляк, ныне певец «Мариинки» Виктор Коротич исполнили около двух десятков самых известных оперных арий и лирических советских песен.

«Концерт дружбы» в Донецке состоялся в рамках проекта «Музы против пушек». По мнению артистов, такие выступления могут создать предпосылки для завершения войны в Донбассе, сохранить многовековые исторические связи между тремя народами. Как заявил на пресс-конференции в Донецке Владимир Самсонов, в этих концертах певцы участвуют на бесплатной основе. Сначала гости исполнили арии из русских опер «Князь Игорь» Бородина, «Алеко» Рахманинова и «Запорожец за Дунаем» украинского композитора Гулака-Артемовского. Затем в исполнении ведущих артистов Мариинского театра прозвучали арии из опер «Кармен» Бизе, «Риголетто» Верди и «Севильского цирюльника» Россини. Потом настал черед классической оперетты – Кальмана «Мистер Икс» и «Баядеры», Штрауса «Цыганский барон». Концертный тур трех баритонов Мариинского театра в рамках проекта «Музы против пушек» открылся 3 июня в Симферополе. 4 июня концерт состоялся в Севастополе, 7 июня — концерт в Донецке, 10 июня певцы выступят в Санкт-Петербурге. Заключительный концерт проекта «Музы против пушек» состоится в День России, 12 июня, в Москве.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©