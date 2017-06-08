В Анапе пройдет уникальный концерт органной и вокальной музыки

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В Анапе открывают летнюю программу органных концертов. 15 июня 2017 года в под сводами католического храма св. Ядвиги и Либория в Анапе пройдет уникальный концерт Заслуженной артистка России Вероники Касьяновой (сопрано) и титуляной органистки Кафедрального собора в Москве Марины Омельченко (орган).

«Органная музыка всегда наполнена неким таинством, а ее звучание в храме особенно выделяет и делает неповторимым звучание нот, музыки, произведений великих композиторов», - отмечает координатор концерта Ольга Щедрина.

В программе прозвучит музыка Баха, Вивальди, Гуно, Франка, Масканьи, Белинни.