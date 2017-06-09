Курсанты ГМУ показали собственную постановку «Вы нас не ждали, а мы уже пришли (мировым потрясениям посвящяется)»

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В Новороссийске курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф.Ушакова из Студенческого театра показали собственную постановку «Вы нас не ждали, а мы уже пришли (мировым потрясениям посвящяется)» в рамках Творческой лаборатории в станице Раевской.

Спеклакли от Студенческого объединения под руководством Евгения Осьмухи прославились не только в стенах Морского университета, но и в городе и даже районе. Почувствовав, что театральному кружку нужно творческое развитие и прогресс, ребята выехали за предели альма-матер и показали свой спектакль «Вы нас не ждали, а мы уже пришли (мировым потрясениям посвящяется)» в станице Раевской под эгидой «творческой лаборатории».

Также после своих первых гастролей члены студенческого театра посетили Новороссийский музей, а именно экспозицию «Старый Новороссийск», чтобы еще больше проникнуться той эпохой, в которой происходит действие уже известного спектакля.

Молодые актеры уже готовятся к предстоящему учебному году и планируют показать в следующем сезоне еще более интересную постановку для всех желающих окунуться в мир искусства.