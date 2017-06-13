Президентская библиотека развивает новые проекты

/Культура/

Президентская библиотека полностью модернизирует выставочный процесс. Об этом было заявлено на круглом столе «Проектная деятельность организаций культуры, науки и образования в электронной среде». Мероприятие состоялось в рамках третьего Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации», который проходил с 3 по 11 июня 2017 года в Судаке.

В Президентской библиотеке выставочная деятельность реализуется в нескольких форматах. Это временные выставки в выставочных залах, мультимедийные выставки, демонстрирующиеся в здании библиотеки или специально создаваемые для информационного сопровождения мероприятий высокого уровня на внешних площадках. Стоит отметить, что временные экспозиции размещаются не только на традиционном выставочном оборудовании, но и на мультимедийном. Таким образом становится доступна возможность интерактивного управления контентом. Использование цифровых материалов даёт широкие возможности взаимодействия с партнёрами из различных уголков России и всего мира. Кроме того, значительно повышается качество выставочных проектов.

Данное направление деятельности является перспективным и для партнёров Президентской библиотеки. Участие в мультимедийных выставках даёт дополнительные возможности для раскрытия собственных фондов, продвижения своих учреждений в информационном пространстве.

В планах Президентской библиотеки развитие таких форматов, как 3D-туры, цифровые выставки, размещаемые в сети Интернет, а также работа над созданием мультимедийных выставочных проектов для сопровождения мероприятий высокого уровня.

Также в рамках круглого стола состоялось обсуждение вопроса модернизации библиотечных информационных систем и программного комплекса. Президентская библиотека ведёт работу по этому направлению с 2015 года. За это время были усовершенствованы системы доступа к цифровому фонду, а также введены в эксплуатацию программные комплексы комплектования сетевыми ресурсами.

В настоящее время Президентская библиотека планирует к реализации проекты, которые позволят на практике отработать весь процесс комплектования фонда сетевыми документами. Актуальность задачи включения в цифровые фонды сетевых ресурсов профессиональное сообщество связывает с необходимостью сохранения цифрового культурного наследия. Эта деятельность позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов; обеспечит сохранение и возможность изучения истории развития цифрового наследия и т. д.

В этом году к участию в кругом столе «Проектная деятельность организаций культуры, науки и образования в электронной среде» приглашались все желающие. Специалисты отрасли поделились опытом в области проектной деятельности по различным направлениям таких организаций, как Президентская библиотека, Российская государственная библиотека, Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Кроме того, в рамках третьего Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» представитель Президентской библиотеки встретился с руководством и персоналом международного детского центра «Артек». На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество, в частности, вопросы организации совместных образовательных мероприятий с использованием современных информационных технологий в рамках видеолектория «Знание о России», интерактивной олимпиады школьников по истории, обществознанию и русскому языку «Россия в электронном мире», информационно-методических вебинаров. Особое внимание было уделено перспективам продвижения электронного контента Президентской библиотеки в образовательную среду, а также применения аудиовизуальных форматов при проведении информационной и выставочной деятельности. Решено закрепить перечисленные направления в соглашении о сотрудничестве.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки