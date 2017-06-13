Фонд Президентской библиотеки пополнят материалы официального сайта Президента Российской Федерации

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В Президентской библиотеке идёт работа по включению в фонды архива материалов официального представительства Президента Российской Федерации в глобальной сети Интернет www.kremlin.ru. Об этом было заявлено в рамках видеолектория «Институт президентской власти».

В рамках видеолектория о развитии института президентства в Российской Федерации, эволюции статуса главы государства, полномочиях президента, его конституционной ответственности и взаимодействии с ветвями государственной власти рассказал профессор кафедры государственного права Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, доктор юридических наук Вадим Васильевич Мамонов. Также он привел параллели с развитием института президентства в некоторых других странах. Выступление кандидата юридических наук, проректора Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Владимира Павловича Журавлёва было посвящено системе выборов Президента Российской Федерации.

Видеолекторий «Институт президентской власти» стал частью масштабного проекта «Президентская летопись», работа над которым активно продолжается в Президентской библиотеке. Проект ориентирован на развитие гражданственности и патриотизма, укрепление в обществе ответственности за развитие страны и в доступной форме представляет информацию о развитии институтов президентской власти на основе документальных материалов, получаемых из официальных источников. В основные задачи проекта входят освещение конституционных полномочий и политической практики президентов Российской Федерации, популяризация их деятельности с помощью создания собственных проблемно-тематических мультимедийных ресурсов: аудиовидео-лекций, популярных фильмов, виртуальных экскурсий, выставок, музеев.

В рамках проекта «Президентская летопись» подготовлены три документальных фильма. Картина «Символы Президентской власти» раскрывает историю и содержание атрибутов российской государственности. Фильм «Личная библиотека Президента Российской Федерации» рассказывает о масштабной деятельности и специфике этого важнейшего государственного подразделения, обеспечивающего работу лидеров России. Подготовлен также фильм «Обращаюсь к Президенту». В данное время готовятся ещё три картины: «Московский Кремль – резиденция Президента Российской Федерации», «Награждает Президент» и «Архив Президента Российской Федерации».

На портале Президентской библиотеки также представлена обширная коллекция «Институт Президентской власти в России». В неё вошли уникальные кадры фото- и кинохроники, редкие документы, ранее находившиеся в специальных архивах, а также законодательные акты, исследования, учебные пособия, видеозаписи, тексты выступлений и другие материалы, связанные с деятельностью Президента Российской Федерации и органов, обеспечивающих его работу. Стоит отметить, что разделённые по темам материалы даны в прямой хронологии, что позволяет проследить исторические этапы развития института президентства в нашей стране.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки