В Анапе, Геленджике и Новороссийске пройдут концерты мультиинструменталиста из Франции

/Культура/

Почётный профессор Парижской и Версальской консерваторий,

Приглашённый профессор консерватории Фрибурга (Швейцария), консерватории Гаваны (Куба), музыкального факультета университета Пенсильвании (США) Франсис Видиль играет на множестве инструментов, но свою новую программу исполнит на органе, трубе и рояле. Видиль — один из немногих в мире исполнителей, способных одновременно играть на органе и трубе.

«Его игра завораживает. Исполнение на двух инструментах одновременно, сложном органе и чуть менее сложной трубе, проходит с такой легкостью, что зрителю кажется, что происходящее – видение», - делится координатор концертного тура Ольга Щедрина.

Франсис Видаль в России выступает не впервые, однако, тур по Краснодарскому краю в его биографии новая и многообещающая страница. Как делится сам музыкант, ему очень интересно увидеть русскую Ривьеру.