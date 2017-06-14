В Сочи откроется выставка художника Виктора Шермета

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В торжественном открытии выставки примут участие представители художественного сообщества Сочи и Москвы, администрации города и Краснодарского края, бизнесмены и меценаты. Виктор Шермет работает в таких стилях как «жанровая живопись» и «философский реализм», картины художника хранятся в частных коллекциях и музеях в Бельгии, Бразилии, США, Германии, России.

Официальное открытие выставки художника Виктора Шермета состоится в пятницу, 16 июня, в 18:00. Экспозиция будет открыта в зале «Флагман» отеля «Имеретинский» с 16 по 18 июня 2017 года.

Источник: Курорт «Имеретинский»