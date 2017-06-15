В Краснодаре состоится первый поэтический фестиваль – арт-фестиваль «Littera-Тур: Москва – Краснодар»

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Мероприятия фестиваля направлены на объединение профессиональных и начинающих поэтов, создание условий обмена творческим опытом, сохранение и развитие лучших традиций русской словесной культуры, утверждение высоких нравственных ценностей в обществе посредством литературно-художественного языка.

Фестиваль торжественно откроется 19 июня в 18:00 в Краснодарском Доме творчества Владимира Высоцкого по адресу: ул. Бабушкина, 295.

20 – 21 июня состоятся открытые поэтические вечера в рамках конкурсной программы, на которых выступят поэты города и края: Е.Н. Степура, Т.В. Шкодина, А.В. Некрасов, Н.С. Демидова, С.И. Мельников, А. Мамаенко, Л. Мурашова, А. Насонов, М. Петелина, члены Офицерского собрания Кубани – поэты В.В. Львов (Рябчунов), Л.С. Гордеев и многие другие.

В качестве почётных гостей фестиваля приглашены известные писатели и поэты Краснодара: С.Н. Макарова, В.А. Динека, Л.О. Шкатула, Л.И. Новосельская, И.К. Силенок, В.А. Архипов, Е.А. Демидова, С.Г. Донченко.

В творческом диалоге также примут участие специальные гости из Москвы и победители конкурсной программы: Андрей Медведев – поэт, член Российского союза писателей, руководитель творческой студии «ШАР»; Светлана Трихина – поэт, литературовед, филолог, член Российского союза писателей; Олег Вдовин - поэт, музыкант, автор-исполнитель песен, креативный директор группы «Адвайта».

Первый поэтический фестиваль проходит в столице Кубани в год 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия начала освоения казаками кубанских земель. Мероприятия фестиваля послужат укреплению связей творческих людей Кубани и заложат новые традиции в литературной жизни краевого центра.

Источник: Министерство культуры Краснодарского края