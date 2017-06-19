В Новороссийске стартовал летний сезон «Квартирников» в «Молодежном проспекте»

/Культура/

Открылся летний сезон знаменитых «Квартирников» в «Молодёжном проспекте» Центральной городской библиотеки им. Э.Э, Баллиона (Новороссийск).

В тёплой «ламповой» атмосфере гость «Квартирника» делились друг с другом своим творчеством. С одной стороны участников было немного, с другой – вечер получился по-особенному тёплым и душевным. Пространство «Квартирника» в этот раз звучало преимущественно мужскими голосами. Слушателям представилась возможность ближе познакомиться с исполнителями, услышать в живую музыкальные композиции, исполняемые сольно, дуэтом или группой. Прошедший «Квартирник» подарил всем присутствующим особенный музыкальный вечер. Ведь именно у нас, многие выступают впервые, а кто-то вспоминает забытые навыки вокала или игры на музыкальных инструментах.

Следите за нашими обновлениями, что бы быть в курсе наших событий!