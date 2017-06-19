Выставка живописи и фотографии «More»

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Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств с 20 по 30 июня приглашает поклонников маринистов.

Творческий Союз «Art South»(Искусство Юга) представляет выставку маринистов «More». Выставка посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского.

Примерно в XVII веке в Голландии зародился новый жанр живописи. В нем главным героем стал не человек, не ваза с цветами или фруктами, а морская стихия.

Море – это стихия, говорящая напрямую с душою, полная лёгкости, эмоций, настроения, жизни, всегда притягивающая и увлекающая художников, становясь объектом творческих изысканий. Плеск волн, клубящиеся облака, пена на гребне волны, небесные светила, озаряющие морскую гладь, - всё это издревле манило и завораживало человека.

Море – неиссякаемый источник вдохновения. Не раз оно становилось отправной точкой для создания самых знаменитых шедевров, которые и по сей день восхищают зрителя. Как невозможно представить Россию без её морей, так и наше современное искусство было бы неполным без потрясающих полотен и фотографий русских маринистов.

На выставке «More» будут представлены работы около 30 художников и фотографов Кубани. Открытие выставки – 20.06.17 в 16.00.

Источник: Минкульт Краснодарского края