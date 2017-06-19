Якутский национальный праздник Ысыах прошел в московском музее-заповеднике «Коломенское»

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С началом торжеств присутствующих в Коломенском поздравил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. «У нас сегодня с вами уникальная возможность прикоснуться к такой самобытной, очень интересной культуре якутского народа», — сказал он.

«Мы издревле этот праздник несём в себе как наш этнический праздник, праздник соблюдения традиций, любви к своим корням, а сегодня он уже представляет собой праздник радости солнцу», — объяснил значение праздника постпред Якутии при президенте Юрий Куприянов. Так, в программу праздника вошли национальные танцы, исполнение якутских песен, знакомство с национальной кухней и спортивные состязания.

Кроме того, посетители фестиваля могли приобрести традиционные якутские украшения и сувенирную продукцию из меха, конского волоса, дерева и бивня мамонта.

Источник: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока