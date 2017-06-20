Игорь Бутман презентует новую программу на Sochi Jazz Festival

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Восьмой Международный фестиваль джаза пройдет с 3 по 6 августа при поддержке краевого министерства культуры.

В этом году президент фестиваля покажет концертную программу «Butman in rock!». Совместно со своим знаменитым Секстетом маэстро исполнит программу мировых рок-хитов групп The Doors, Deep Purple, Карлоса Сантаны.

За восемь лет своего существования фестиваль по праву считается визитной карточкой Сочи. Ежегодно в августе курорт становится главным джазовым городом страны. Напомним, в этом году «Акваджаз» сменил название на «Sochi Jazz Festival».

Программа фестиваля включает в себя концерты всемирно известных музыкантов, мастер-классы, творческие встречи и джемы.

Впервые в России на сцене Концертного зала «Фестивальный» выступит яркая, экстравагантная басистка и вокалистка Ник Уэст. Музыкант Трилок Гурту объединит в своем выступлении индийскую музыку с джазом, фьюжн и world music. На сцене Зимнего театра зрители услышат соул-проект Тони Момрелля – солиста группы «Incognito». Завершится фестиваль выступлением обладательницы премии Grammy, легендарной Патти Остин, которая представит программу с Московским джазовым оркестром.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края