В Краснодаре открылись Дни грузинского кино

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В торжественной церемонии в «Кубанькино» приняла участие начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края Татьяна Мячина.

От имени главы ведомства Виктории Лапиной она поблагодарила гостей за проявленное внимание к фестивалю и подчеркнула, что народная мудрость, искренность и любовь к Родине, заключенные в талантливых фильмах, позволили кинематографу Грузии навсегда завоевать признание публики.

«Уже третий год подряд в рамках Фестиваля европейского кино, организованного министерством культуры Краснодарского края, жителям и гостям Кубани представляется уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами классического и современного киноискусства Грузии», - отметила Татьяна Мячина.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Краевой грузинской общественной организации «Иверия» Нияз Лагвилава. Он подчеркнул необходимость и значимость культурного диалога между двумя дружественными народами.

Перед гостями «Кубанькино» выступили артисты танцевального ансамбля «Иверия». Музыкальное признание в любви грузинской столице «Тбилисо» прозвучало в исполнении Ии Халваши. Артистка Кубанского казачьего хора Лия Шавидзе представила грузинскую народную песню «Кесария».

Представители грузинской диаспоры угощали всех блюдами традиционной национальной кухни, подтверждая легенды о радушии и гостеприимстве картвелов.

В качестве картины открытия Дней грузинского кино была выбрана ностальгическая лента Георгия Параджанова «Все ушли» о днях его отрочества в старом Тбилиси. Фильм соткан из снов и тех неуловимых детских впечатлений, что навсегда остаются в сердце человека. «Все ушли» напоминает не только об эпохе 1960-х и 1970-х, визуально восстановленной прекрасным оператором Сергеем Мачильским, но и об ушедших режиссерах и их шедеврах, часто незаслуженно забытых. Дни грузинского кино в краевой столице продлятся до 25 июня.

Источник: Министерство Культуры Краснодарского края