Учащиеся новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича стали лауреатами премии администрации Краснодарского края

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На торжественном приеме в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко министр культуры региона Виктория Лапина вручила талантливым детям памятные кубки, грамоты и удостоверения.

Как отметила руководитель ведомства, Кубань богата культурным наследием, которое ребятам предстоит осваивать и развивать.

– Своими творческими успехами вы прославляете наш край. Мы искренне вами гордимся и желаем всегда двигаться вперед и добиваться своего, – подчеркнула Виктория Лапина.

В 2017 году высокой награды удостоены 50 учащихся детских музыкальных, художественных школ и учреждений искусств Анапы, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Абинского, Белореченского, Брюховецкого, Динского, Ейского, Красноармейского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Туапсинского районов.

Также в числе лауреатов премии – студенты профессиональных образовательных учреждений: Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, Краснодарского художественного училища, Краснодарского хореографического училища, Краснодарского краевого колледжа культуры, Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.

Напомним, молодые дарования Кубани удостаиваются стипендии администрации Краснодарского края, начиная с 1995 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края