Символ цивилизации доставили в Новороссийск

/Культура/

Всадник со стальными крыльями на деревянном коне станет ключевой фигурой экспозиции на выставке современного искусства «Новороссийская биеннале».

Скульптуру знакового художника Краснодарского края Валерия Пчелина доставили в Новороссийск. Его деревянные конь и всадник символизируют единение природы и человечества, а металлические крылья - устремление цивилизации в будущее.

Вокруг этой композиции расположатся работы современных художников, которые смогут выразить себя без каких-либо ограничений. Это им позволяет сделать уникальное пространство - 1300 кв.м. площади бывшей типографии, плюс дополнительные помещения для камерных экспозиций общей площадью 160 кв.м.

Как говорит организатор международной выставки «Новороссийская биеннале», директор частного учреждения культуры «Музей изобразительных искусств» Игорь Дорофеев, такое пространство – единственное в регионе. Оно позволяет авторам дать волю фантазии, экспериментировать и предлагать неординарные идеи. Именно поэтому некоторые художники, выставляющие свои работы в Сочи, приняли решение перебазироваться в Новороссийск.

Всего же на участие в V «Новороссийской биеннале» подали заявки более 200 мастеров искусства из 19 субъектов Российской Федерации и 5 стран: Италии, Турции, Греции, Хорватии и Казахстана. Комиссия отобрала 65 художников и скульпторов.

«Новороссийская биеннале» откроется 22 сентября. Сегодня подготовительные работы идут полным ходом. Уже завершается монтаж экспозиции «Корнеплоды» Павла и Натальи Мартыненко, они представляют оригинальные работы с философским смыслом, выполненные по нетрадиционным технологиям. Ещё одним новшеством станет «звучащий» муравейник. Зрителям предложат погрузиться в жизнь муравейника со всеми его хлопотами и звуками. Это современный вид аудио-звукового искусства.

Теме экологии на V «Новороссийской биеннале» будет уделено особое внимание. Новороссийская творческая группа Сёмкан предложит на суд зрителей шестиметровую инсталляцию из использованных пластиковых бутылок «Водопад». И это далеко не все сюрпризы, которые готовят организаторы.

«Мы хотим создать в Новороссийске новую точку притяжения, которая будет привлекать прогрессивных художников и зрителей со всех уголков мир, - говорит глава города Игорь Дяченко, - такая концентрация творческих идей будет способствовать формированию современного языка в нашем искусстве. Новороссийск стремится стать культурным центром края».

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска