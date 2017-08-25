В Анапе проведут гладиаторские бои

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Анапский археологический музей присоединяется к Всероссийской акции и приглашает жителей и гостей города-курорта посетить мероприятия 26 и 27 августа.

Изюминкой акции станет Интерактивная программа «Герои арены» в амфитеатре, где 26 августа с 20.30 до 21.30 пройдет реконструкция боев гладиаторов в исполнении участников клуба исторической реконструкции, показ амуниции гладиаторов с комментариями научных сотрудников музея, видео-обзор фильмов:«Спартак» С.Кубрика (1960 г.), «Гладиатор» Р. Скотта (2000 г.), «Помпеи», Пола У.С. Андерсона (2014 г.) и других.

Вечерние мероприятия 27 августа можно будет посетить бесплатно. С 19.00 до 20.30 - посмотреть хроникально-документальный фильм «Раскопки склепа Геракла» и художественно-документальный фильм «Тайна царя Боспора» с комментариями научного сотрудника музея, а также художественный фильм «Мать Мария» в мемориальном зале знаменитой анапчанки.

С 20.30 до 22.00 музей приглашает жителей и гостей города-курорта на презентацию выставки «Из глубины вод и веков» о находках подводной археологии с показом фильма «Человек-амфибия». Затем в рамках проекта «Кино на крепости» состоится просмотр художественно-документального исторического фильма «Неизвестные битвы России. Анапа, 1791 год» о взятии Анапы войсками генерала И.В. Гудовича.

Передвижную выставку и экскурсию «Открытый фестиваль кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии «Киношок» музей готовит для гостей «Ночи кино», которые придут в Краснодарский сквер им. Г.К. Жукова 27 августа с 17.00 до 20.00.

Источник: Минкульт Краснодарского края