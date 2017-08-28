1 сентября КГИК торжественно отметит начало нового учебного года

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Торжественная линейка начнется в 10 утра на летней концертной площадке института культуры. Первокурсников ожидают стилизованные зарисовки о самых первых днях Краснодарского государственного института культуры, знакомство с ректоратом и деканами, а также яркая концертная программа. На сцене выступят и выпускники КГИК – солисты Кубанского казачьего хора, и те, кто сейчас обучается в вузе, и даже студенты первого курса. Ректор КГИК Сергей Зенгин поздравит с началом юбилейного учебного года. Не обойдется и без традиционного обещания первокурсников.

А в 11.00 в концертном зале КГИК начнется общевузовский Урок патриотизма. Также в День знаний в институте пройдут мероприятия, посвященные экологии культуры. Отметим, что в этом году Краснодарский государственный институт культуры принял свой юбилейный 50-й набор. К тому же он стал рекордным за последние пять лет. В этом году в вуз было подано почти 5000 заявлений от абитуриентов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Увеличился и план приема.

На вступительные испытания в этом году приехали абитуриенты из 21 государства. Сегодня к нам приехали учиться не только из близлежащих стран (Армения, Грузия, Украина, Беларусь, Турция, Южная Осетия, Казахстан, Монголия), но и из отдаленных от нас государств (Конго, Пакистан, Венесуэла, Тайвань, Эквадор, Ирак, Марокко и другие).

Конкурс между абитуриентами в юбилейный особый набор был действительно велик: в среднем 15 заявлений на одно бюджетное место по программам бакалавриата и специалитета. Есть среди поступивших и особые абитуриенты – победители различных олимпиад и те, кто получил наивысший балл по ЕГЭ.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры