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Новая жизнь старому Дому культуры

В селе Кабардинка строители приступили к капитальному ремонту зрительного зала в местном учреждении культуры. С такой просьбой к главе муниципалитета неоднократно обращались жители села на отчетных встречах.

Ранее там уже обновили фасад здания, а перед самим Домом культуры установили детский игровой комплекс и уложили мягкое покрытие.

Проект реконструкции зрительного зала включает  в себя ремонт сцены, систем вентиляции и отопления, установку нового светового и звукового оборудования, а также зрительских кресел.

Накануне глава Геленджика Виктор Хрестин вместе с главой сельской администрации Григорием Кяловым побывал в Доме культуры, посмотрел проект реконструкции зала и пообщался со строителями. В ходе осмотра Виктор Хрестин обратил особое внимание подрядчика на необходимость выбора «правильного» материала для обшивки стен зрительного зала.  

 -  Важно на начальном этапе учесть все нюансы. От этого зависит комфортность пребывания зрителей в этом зале. Звук должен транслироваться правильно, с первого до последнего ряда,  - подчеркнул глава муниципалитета.

Стоит отметить, что к концу текущего года после капитального ремонта распахнет свои двери зрительный зал и в Доме культуры села Марьина Роща. Средства на ремонт зрительных залов, а это более 13 миллионов рублей,  выделены из краевого и местного бюджетов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Культура

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