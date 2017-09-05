Первый на Кубани Музыкальный кадетский корпус открылся в Краснодаре

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Учреждение создано на базе Краснодарского государственного института культуры. Это третий подобный корпус в стране.

В церемонии открытия приняли участие замначальника отдела департамента науки и образования Минкультуры РФ Елена Китаева, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин, представители военных учебных заведений, педагоги и учащиеся.

Как отметила Елена Китаева, создание сети музыкальных кадетских корпусов на базе учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ, становится доброй традицией. Два года назад первый Музыкальный кадетский корпус был открыт в Москве, в прошлом году еще один появился в Нальчике, сегодня – в столице Кубани.

– Все мы являемся свидетелями важного исторического события, которое войдет в историю не только Краснодарского государственного института культуры, но и в историю всего музыкального кадетского образования. Комплекс знаний, который будут получать кадеты, позволит им поступить в лучшие вузы страны и получить военное образование, – отметила Елена Китаева.

От имени Министерства культуры России она поблагодарила руководство вуза за проделанную работу и хорошую подготовку, а ребятам пожелала хорошо учиться, верить в себя и быть достойными патриотами страны.

В свою очередь, Сергей Зенгин подчеркнул, что основная цель такого образования – подготовка специалистов с комплексным гуманитарно-творческим образованием, основанном на исторических традициях кадетского воспитания.

По его словам, был проведен серьезный отбор претендентов не только по краю, но и других регионах страны.

– Проходило прослушивание в школах искусств, было отобрано 140 человек, затем, в ходе прохождения конкурсных испытаний в финал вышли 50 лучших учащихся по классу духовых и ударных инструментов, из которых успешно сдали экзамены и были зачислены 20 человек, – пояснил Сергей Зенгин.

В Музыкальном кадетском корпусе будут учиться ребята из Ханты-Мансийска, Кемеровской области, Ставропольского края, Крыма и Кубани. С 5 по 11 класс помимо музыкального искусства, они будут изучать мировую, воинскую историю и культуру, международное право, политологию, в том числе, несколько иностранных языков и все общеобразовательные предметы. Воспитанники находятся на полном гособеспечении, живут в общежитии института культуры.

Также в ходе торжественного мероприятия состоялось открытие бюста великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова.

Фото Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края