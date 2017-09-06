Новороссийск посетила делегация из Швейцарии

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5 сентября в Абрау-Дюрсо приехала делегация группы дружбы «Швейцария – Россия» Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации, во главе с сопредседателем группы дружбы Филиппо Ломбарди.

- Сегодня Россия и Швейцария активно ищут точки для взаимодействия, - рассказал член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Алексей Кондратенко, сопровождающий делегацию, - сюда, в Абрау-Дюрсо, приехали в том числе и представители швейцарского кантона Тичино. С ним у Краснодарского края много общего, ведь там находятся по соседству горнолыжные курорты и виноградники.

- Целью визита стало проведение встречи с руководством администрации Краснодарского края по вопросам межрегионального взаимодействия – прокомментировал Филиппо Ломбарди, - у нас есть соглашение – «Протокол о намерениях» – согласно которому мы хотим построить отношения с Россией по различным отраслям, в том числе и в направлении винного туризма.

Для швейцарских гостей была проведена экскурсия по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо», где они познакомились с производством шампанского классическим и резервуарным методом. Более того, гости смогли увидеть новинку – в одном из тоннелей выдерживаются твердые сорта сыра, так как микроклимат в погребах «Абрау-Дюрсо» идеально подходит для их вызревания.

Исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко показала иностранным гостям территорию, рассказала о производстве шампанского и о «Центре винного туризма Абрау-Дюрсо».

- Развиваясь и считая себя туристической компанией по винным дорогам №1 не только в России, но и претендуя на это звание в мире, мы тем самым развиваем внутренний туризм. Но мы не должны стоять особняком. И поэтому любая делегация, приезжающая к нам на территорию из-за границы, смотрящая на наше развитие, как на развитие России в целом, для нас важна, - поделилась Юлия Пархоменко, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо», - мы очень рады приветствовать делегацию из Швейцарии и надеемся, что им у нас понравилось.

Швейцарская делегация осталась под большим впечатлением от экскурсии по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» и от самого курорта в целом. Гости отметили, что маршрут через старинные тоннели и современное производство отлично организован, туристы могут не только познакомиться с историей, но и продегустировать продукцию винодельни. Также было отмечено, что швейцарским специалистам есть чему поучиться у «Абрау-Дюрсо» – в Швейцарии более развито производство тихих столовых вин, нежели игристых.