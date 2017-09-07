Краснодарские студентки стали призерами всероссийского конкурса студенческих проектов

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Студентки Краснодарского государственного института культуры Василина Вандакурова и Евгения Стурова стали призерами Первого всероссийского конкурса "Лучший студенческий проект в области культуры". Девочки учатся на факультете социально-культурной деятельности и туризма. Василина заняла второе место с проектом «Передвижная ярмарка "Бесконечность красок"», а Евгения получила третье место за проект "Ода стеклу". Студентки готовили проекты под руководством преподавателя кафедры социально-культурной деятельности Анны Дмитриевой.

Главная цель конкурса – это выявление талантливой молодежи среди студентов высших учебных заведений Российской Федерации в области культуры и искусства. Организаторами конкурса выступают Центр культурных стратегий и проектного управления и Российский фонд культуры.

Всего на конкурс было представлено 58 проектов из 21 вуза страны.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры