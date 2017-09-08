Новороссияне выступят в Новороссийском городском театре

/Культура/

Город Новороссийск - уникальнейший уголок Краснодарского края, он богат не только природными ресурсами и историческим прошлым, но и разнообразием национальностей.

На территории муниципального образования проживают представители около 100 национальностей, среди которых самыми многочисленными являются русские, армяне, украинцы, греки, татары, чехи, болгары, ассирийцы, грузины и др. Все они хранят и развивают традиции и обычаи своего народа. Поэтому в учреждениях культуры досугового типа не только поддерживается, но и развивается культурный потенциал народностей, проживающих на территории муниципального образования. В городе зарегистрировано 13 национальных обществ, с которыми сотрудничает Городской центр национальных культур.

Традиционно в рамках празднования Дня города в муниципальном образовании город Новороссийск проходит фестиваль национальных культур «Новороссияне». В 2017 году он пройдет 9 сентября в 14.00 часов в зале Новороссийского городского театра.

Принять участие в фестивале приглашаются все национальные общества как муниципального образования город Новороссийск, так и других муниципальных образований Краснодарского края и регионов России.

Приходите, вам понравится!