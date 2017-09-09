/Культура/

Сборная команда КВН из Геленджика стала победителем Региональной Новороссийской лиги КВН «Черное море»

 Финальная игра юбилейного сезона прошла в городе Новороссийске. За чемпионский титул боролись команды «Крымский мост» (Новороссийск-Керчь), «Как родные» (КубГУ, Краснодар), «Бекар чикс» и «Девятый горизонт» (Новороссийск), а также «Сборная Геленджика».

Геленджичане хорошо выступали на протяжении всей игры, удивляли членов жюри своим искрометным юмором, в результате чего получили наивысшие баллы по итогам всех трех конкурсов: приветствие, разминка и музыкальный фристайл.

Таким образом, домой «Сборная Геленджика» увезла кубок победителя, хорошие эмоции и путевку в полуфинал Краснодарской Центральной Лиги КВН, который пройдет в городе Краснодаре 12 сентября.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

О чем говорили Назарбаев и Эрдоган

«Серийная невеста»: девушка как минимум восемь раз сбегала с приданным после свадьбы

"Черноморец" дозаявил трех французов и белоруса...

Из Тихорецка к Президенту страны

5 жителей Сочи привлечены к ответственности за непринятие мер борьбы с американской белой бабочкой

Хостел Новороссийск