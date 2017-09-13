На Кубани выступит испанский органист Даниэль Сальвадор

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Многогранность инструменталиста раскрывает его как неподражаемого композитора, талантливого педагога, дирижера оркестра и музыковеда, которому известно абсолютно все о таинствах органной музыки. Музыкант в качестве концертирующего органиста и клавесиниста является резидентом лучших органных площадок Испании, Парижа, Антверпена, Рима, Риги, Москвы. Даниэль выступает органистом в Папской Базилики «San Miguel» (Апостольская Нунциатура в Испании) и приглашенным преподавателем кафедры композиции в Мадридской Королевской Консерватории.

На своих концертах «Золотой век Испании» в Анапе, Новороссийске и Геленджике он исполнит испанскую органную музыку XVI-XVIIвв. Неповторимые мотивы, запечатлевшие в себе многовековую борьбу с завоевателями, южную страсть и любовь к жизни. Испанские органисты всегда ценили театральность, изобретая "спецэффекты" в виде удаления и приближения, пения птиц, барабанной дроби.

Источник: «Органные сезоны»