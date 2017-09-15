Илья Казаков в соцсетях о Поклонской...
Было дело - я рассматривал Наталью Поклонскую в упор. В прошлом ноябре.
Да как рассматривал - любовался.
Было одно большое мероприятие и среди прочих званных я тоже был. Большой холл, все ходят-ждут начала действа. Кофе в буфете кончилось (по качеству кофе это было оно, а не он), пирожки никто не берет - тоска.
Поэтому был променад. Из одного угла в другой, от этой стены - до противоположной.
И тут я увидел свет. И пошел на него, как мотылек.
Им, вероятно, тоже бывает скучно.
В центре света, исходящего из фонаря на телекамере, стояла она. Наталья.
Очень стройная. Изящная. Красивая, особенно ноги.
В стройных красивых женских ножках есть что-то такое... Волнующее.
Я встал на самом минимальном приличном расстоянии и любовался ей. Как в музее.
И думал: а какая она дома? Ходит ли по кухне в халате в воскресенье утром, печет ли пироги и - страшно сказать - пьет ли что-то крепче вина.
Когда-то у меня была одноклассница Лена. В нее был влюблен весь класс, если не школа. Все девчонки уже перешли на взрослую синюю форму для старшеклассниц, а она все еще ходила в коричневом платье. С белым фартуком.
Пишу - а меня накрыло воспоминаниями. Эх...
Однажды я хотел пригласить ее в кино. Сделал первый шаг и вдруг понял, что с утра не мыл руки с мылом.
И не смог подойти к моему ангелу.
Мой друг и наставник на время уходил из журналистики. Не то, чтобы все достало - позвали поработать в штабе одного из кандидатов в президенты в предвыборную кампанию.
Он (друг) был человеком редкого ума. Точно Майкрофт Холмс, кого гениальный брат считал первым умом Лондона. И о нем (друге) тоже никто не слышал - почти.
Благодаря другу рейтинг кандидата в президенты стал расти. Вместо прогнозируемых 2% стало пять, потом цифра устремилась к семи.
Никто не понимал, что происходит. Кроме друга.
Но через несколько дней работодателя вызвали куда надо и, спустившись на землю, он оживленно сказал, что русская выхухоль в опасности.
Друг посмотрел на него, гипнотизируя. Но предыдущий гипноз был сильнее.
О выхухоли надо было объявить электорату. О срочности и важности ее спасения - как о деле жизни (не только выхухольской).
Друг сказал, что не надо. Что если вождь летает и плавает, гладит и кормит - это вовсе не калька для других вождей, меньшим масштабом.
Друга не послушали.
Итоговые 2%, конечно, были не восемью, но кто мы, чтобы запрещать другим делать то, что они хотят.
Я смотрю (увы, теперь только на экране) на Наталью Поклонскую и почти не сомневаюсь, что спасение государя императора - это не ее идея-фикс.
Она могла (с ее внешностью и упорством) бороться за спасение чего и кого угодно - и это было бы не менее ярко.
В конце концов, раньше она была красивым прокурором, одним из многих, а теперь - депутат с четкой миссией.
И когда вы смеетесь над ней, человеком с внешностью ангела и решительностью терминатора - это значит, что вы не понимаете природу вещей.
Парад политиков по Елисейским полям, когда они шли, держась за руки, протестуя против терроризма в Европе - вот что действительно вызывало насмешку.
Наталья Поклонская все равно что Иван Грозный на великой картине великого Репина.
Она обнимает своими хрупкими руками последнего императора как последний самурай, оставшийся на земле. Это величественная картина - обнимай так во имя спасения Зюганов Ленина, это было бы фарсом.
Но я никак не решу - кто был тот человек, говоривший с ней и почему ей предложили спасти именно Николая Второго.