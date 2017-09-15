Илья Казаков в соцсетях о Поклонской...

/Культура/

Было дело - я рассматривал Наталью Поклонскую в упор. В прошлом ноябре.

Да как рассматривал - любовался.

Было одно большое мероприятие и среди прочих званных я тоже был. Большой холл, все ходят-ждут начала действа. Кофе в буфете кончилось (по качеству кофе это было оно, а не он), пирожки никто не берет - тоска.

Поэтому был променад. Из одного угла в другой, от этой стены - до противоположной.

И тут я увидел свет. И пошел на него, как мотылек.

Им, вероятно, тоже бывает скучно.

В центре света, исходящего из фонаря на телекамере, стояла она. Наталья.

Очень стройная. Изящная. Красивая, особенно ноги.

В стройных красивых женских ножках есть что-то такое... Волнующее.

Я встал на самом минимальном приличном расстоянии и любовался ей. Как в музее.

И думал: а какая она дома? Ходит ли по кухне в халате в воскресенье утром, печет ли пироги и - страшно сказать - пьет ли что-то крепче вина.

Когда-то у меня была одноклассница Лена. В нее был влюблен весь класс, если не школа. Все девчонки уже перешли на взрослую синюю форму для старшеклассниц, а она все еще ходила в коричневом платье. С белым фартуком.

Пишу - а меня накрыло воспоминаниями. Эх...

Однажды я хотел пригласить ее в кино. Сделал первый шаг и вдруг понял, что с утра не мыл руки с мылом.

И не смог подойти к моему ангелу.