В Новороссийске провели 20-й ритуал перезахоронения погибших воинов

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В текущем году поисковикам удалось найти ещё 29 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно на кладбище Кабахаха проходит ритуал перезахоронения тех, кто ценой своей жизни защитил город Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков и отстоял наше право на жизнь.

Большую работу по восстановлению имен погибших защитников Новороссийска ведут поисковые молодёжные отряды, сотрудники городского исторического музея.

Обработано около 20 тысяч сведений о тех, кто сражался и отдал свою жизнь в боях за Новороссийск. Сотрудники исторического музея продолжают формировать электронную базу данных о погибших защитниках города-героя. Их имена сегодня бережно хранят мемориальные комплексы, памятники и обелиски в каждом внутригородском районе.

- Мы будем продолжать и поддерживать поисковые работы, чтобы восстановить имена неизвестных героев, - прокомментировал глава города Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск