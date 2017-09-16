Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийской...

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В городе-герое прошёл концерт-реквием, посвящённый 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска.

Руководители города, депутаты ЗСК и городской Думы, командование воинских частей и правоохранительных органов, ветераны, горожане, студенты и школьники возложили цветы к Вечному огню, зажжённому в честь воинов, павших на Малой земле и на всех фронтах Великой Отечественной войны.

С первых дней войны на фронт ушли тысячи жителей Новороссийска. Многие не вернулись домой, но их имена вписаны в героическую летопись Победы.

Двадцать три новороссийца были удостоены высшего звания «Герой Советского Союза», двое из них получили это звание дважды.

Созданный в тылу врага плацдарм «Малая земля», сражался 225 героических дней и ночей. А в сентябре 1943 года враг был окончательно разбит и к началу октября изгнан за пределы Кубани.

К сожалению, продолжительность(53 минуты) праздника организаторы не сопоставили с температурным режимом этого сентября. 7 детей упали во время траурного мероприятия. Да и внимание такого большого числа людей больше 20-25 минут трудно держать. А новороссийцев и гостей города-героя собралось действительно много.