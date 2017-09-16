Президентская библиотека создаёт и продвигает свои ресурсы в партнёрстве с регионами

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Сотрудники Президентской библиотеки в режиме видео-конференц-связи приняли участие в круглом столе с коллегами из Уральского федерального округа. Главной темой встречи стало обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия в процессе создания и продвижения ресурсов Президентской библиотеки.

Как было отмечено, с 2016 года центры удалённого доступа Президентской библиотеки – сегодня их более четырёхсот – действуют во всех 85 субъектах Российской Федерации. Еще 33 внешних центра доступа находятся за рубежом на базе российских центров науки и культуры, а также других учреждений в 26 странах. Для широкого представления научно-образовательных и культурно-просветительских проектов создаются также информационно-просветительские центры при содействии средств массовой информации регионов. В 2016 году при поддержке органов государственной власти регионов были открыты два информационно-просветительских центра Президентской библиотеки: на базе Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева и республиканского телеканала Карачаево-Черкесии «Архыз 24». Центры стали связующим звеном между прессой, обществом и властью, площадкой для презентаций и обсуждения социальных, исследовательских, культурных, научных масштабных проектов.

С этого года Президентская библиотека сделала упор на переход к сетевой работе с участием всех регионов. Именно в сетевой структуре межрегиональной и межведомственной деятельности должны быть найдены организационные, информационные и технологические резервы развития. Особую организационную роль играют здесь региональные центры Президентской библиотеки, которые на основании соглашений с руководством регионов содействуют координации в сфере сохранения и использования электронных информационных ресурсов учреждений разных ведомств и уровней.

По информации главного научного сотрудника Президентской библиотеки Павла Фёдорова, в концепции развития библиотеки до 2020 года одним из приоритетов становится серьёзная культурно-просветительная работа со школьниками, которых важно переключить из области Интернета развлекающего в Интернет обучающий. Всё это согласуется с последними указами Президента Российской Федерации о развитии информационного общества, а также с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров, утверждённой приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 года.

В Президентской библиотеке образовательные мероприятия организуются при поддержке образовательных учреждений; педагог сегодня должен быть компетентным посредником между школьниками и безбрежным миром знаний, доступных на базе IT-технологий. На круглом столе было раскрыто содержание образовательных проектов Президентской библиотеки, нацеленных на изучение фонда Президентской библиотеки. Профессора ведущих российских вузов читают видеолекции – в этом направлении с библиотекой сегодня активно сотрудничают Томск, Угра, Челябинск и другие города Уральского региона. В школьной олимпиаде «Россия в электронном мире» участвуют практически все субъекты региона, причем участники из Тюмени и Свердловска – в числе её победителей. А мультимедийные уроки, проработанные как формат современной подачи знаний в Президентской библиотеке, сегодня нередко проводятся дистанционно. В процессе доработки находится проект «Государика», который заинтересует школьников историей российского государства.

Значение региональных ресурсов трудно переоценить, это одна из основ в формировании и пополнении электронного фонда Президентской библиотеки.

Процесс комплектования регионоведческими ресурсами начался в Президентской библиотеке с момента её открытия в 2009 году. Регионы привлечены к полномасштабному участию в этом процессе при формировании базовых коллекций («Территория России», «Государственная власть», «Российский народ» и «Русский язык»). Значительную региональную составляющую можно отметить и в типо-видовых коллекциях и разделах (изобразительные и картографические материалы, видео- и аудио-записи). В 2016 году было закончено формирование региональных мини-коллекций, призванных стать своего рода визитной карточкой регионов страны. Решено довести объём каждой региональной коллекции до ста единиц хранения. Выполнение этой задачи возможно лишь при участии региональных партнёров, отношения с которыми активно развиваются.

В июле этого года Президентская библиотека запустила новый интернет-портал, который значительно расширил перечень и качество предоставляемых услуг. Облегчает задачу поиска нужного документа обновлённый раздел с цифровыми коллекциями Президентской библиотеки. Теперь пользователь может видеть всю структуру коллекции и своё текущее положение в ней. Каждый материал снабжён миниатюрой, таким образом читатель может предварительно просмотреть выбранные документы и решить, с какими он хочет продолжить работу. Выбрать нужную коллекцию можно из тематического перечня либо алфавитного. «В один клик» пользователю будут доступны цифровые копии материалов о жизни и деятельности пионера цветной фотографии в России Сергея Михайловича Прокудина-Горского, дневника последнего русского императора Николая II или открыток с видами набережной дореволюционной Ялты.

Пользователи получили возможность знакомиться с материалами фонда Президентской библиотеки без необходимости предварительного «заказа». Кроме того, программа просмотра нового портала не требует установки дополнительного программного обеспечения и поддерживается всеми современными браузерами, в том числе на мобильных устройствах. Благодаря новому порталу международный мультимедийный творческий конкурс «Взгляд иностранца» принимает теперь в качестве конкурсных работ не только фотографии, но и видеоролики.

Президентская библиотека развивается, создавая и продвигая свои ресурсы с привлечением региональных партнеров со всей России.

Источник: пресс-служба библиотеки