Музей истории Сочи дал урок школьникам

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Занятие входит в цикл научно-образовательных мероприятий, подготовленных сотрудниками музея в рамках празднования 80-летия Краснодарского края.

Интерактивный урок-викторина «Секреты старинных вещей» был посвящен теме переселенческого движения на Черноморское побережье Кавказа в конце ХIХ - начале ХХ века, а также культуре и быту многонационального населения Краснодарского края.

Мероприятие посетили ученики 4-х классов гимназии «Школа бизнеса». На занятии ребята узнали о том, в каких непростых условиях приходилось осваивать побережье, как складывались отношения между переселенцами разных национальностей. Научные сотрудники во время занятия обратили внимание школьников на то, что только благодаря выручке, взаимопомощи и уважению к культуре и традициям своего соседа переселенцы смогли наладить жизнь на новом месте: засеяли пашни, разбили огороды, посадили сады, и тем самым, положили начало будущему городу Сочи.

На занятии ребята увидели настоящие предметы крестьянского быта и узнали, как они использовались в хозяйстве более ста лет тому назад. Школьникам показали самопрялку и веретено, челнок для ткацкого станка, рубель для глажки домотканого полотна, корзинку для изготовления сыра, приспособления для посева и жатвы.

В ходе интерактивной викторины детям было предложено найти среди предметов быта переселенцев те, которыми они пользовались в то или иное время года, согласно сельскохозяйственному календарю. Самые внимательные ребята справились с этой задачей достаточно быстро и были награждены аплодисментами и призами.