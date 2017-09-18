В Краснодаре пройдут Дни польского кино

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Кинопоказы состоятся в «Кубанькино» с 19 по 24 сентября.

– В церемонии открытия фестиваля примет участие председатель краснодарской региональной общественной организации «Едность» Александр Селицкий, а также фольклорно-этнографический ансамбль «Польске квяты», представители диаспоры, – сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что зрителям покажут ленты десятого фестиваля польских фильмов «Висла».

В этом году Дни польского кино позволят публике в полной мере ощутить атмосферу самобытного польского киноискусства. Зрителям будут представлены разножанровые работы знаменитых и молодых польских режиссеров, отобранные из 12 самых ярких картин последних двух лет: исторические военные драмы, психологический триллер, биографическая лента и сборник короткометражек.

На открытии и закрытии фестиваля зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы, включенные в программу Дней польского кино. Все фильмы будут транслировать на польском языке с русскими субтитрами.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края