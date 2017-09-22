Краснодарский край принимает Всероссийский литературный фестиваль

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Конкурс «Поэзия русского слова» стартует 29 сентября в Анапе и соберет литераторов из 23 регионов России.

Мероприятие проходит под эгидой Союза писателей России и его Краснодарского краевого отделения.

– Фестиваль станет ярким событием в культурной жизни города и всего края. Его главная цель – сохранение духовно-нравственных традиций отечественной литературы, популяризация русской культуры и языка и, конечно, поиск новых талантов, – отметили организаторы.

Программа конкурса включает прослушивание по номинациям «Поэзия», «Малая проза», «Произведения для детей» и «Литературные переводы». Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри.

Также в программе творческие встречи, мастер-классы и круглые столы.

В день открытия фестиваля на Набережной Анапы возле археологического музея «Горгиппия» будут работать площадки «Свободный микрофон» и «Книжный бульвар». Жители и гости курорта смогут познакомиться с творчеством участников конкурса.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края