Гуф отменил концерты из-за здоровья

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Музыкант поссорился со своим коллегой по группе Centr – Птахой, который вызвал его на баттл

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил концерт из-за ухудшения состояния своего здоровья. Выступление, запланированное на 23 сентября, состоится 27 октября.

Проблемы со здоровьем у музыканта начались сразу после ссоры с коллегой по группе Centr – Птахой. Рэпер опубликовал в сети аудиозапись разговора с Гуфом:

- Я был твоим другом, пытался быть. Но ты мне не дал шанс быть нормальным твоим советчиком старшим. Я читаю лучше тебя, я одеваюсь лучше тебя, у меня телки лучше тебя, у меня их не миллион, но они лучше, - заявил Алексей Долматов, уточнив, что драться с Птахой он не собирается, потому что у рэпера здоровье как у «кабана».

В ответ на это Птаха решил вызвать своего бывшего друга на баттл.

Узнав об этом, Гуф пришел в ярость. Он начал публиковать в сети видео с оскорблениями. Причем досталось не только Птахе, но и Скриптониту, Басте, T-fest, Фараону и даже мужу его бывшей жены Айзы.

Но на этом рэпер не закончил, он еще устроил дебош в ночном клубе. Вместо всеми любимых хитов зрители были вынуждены слушать различные оскорбления Гуфа.

После этого Алексей Долматов пожаловался на бронхит, который, по всей видимости, обострился в последние несколько дней из-за постоянных скандалов.

Источник: https://news-r.ru/news/culture/147480/