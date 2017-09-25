Президентская библиотека оцифрует музыку Дмитрия Шостаковича, ставшую символом эпохи

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25 сентября 2017 года, исполняется 111 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975), великого русского и советского композитора, которому суждено было стать одним из самых исполняемых в мире авторов и создателем музыкального символа стойкости нашего города – Седьмой («Ленинградской») симфонии.

В 75-ю годовщину со дня первого исполнения в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича Президентская библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской академической филармонией, которая носит его имя. В рамках соглашения 14 сентября 2017 года была проведена видеосъёмка исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии. Запись концерта после обработки специалистами библиотеки будет передана Филармонии в виде электронной копии и одновременно пополнит фонд Президентской библиотеки. Также на портале Президентской библиотеки представлена программка концерта «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича» за 9 августа 1942 года. В этот день состоялась премьера произведения в Ленинградской филармонии. В качестве эпиграфа в программке приведена выдержка из статьи писателя Алексея Толстого: «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с чёрными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний».

…Семья Шостаковичей была музыкальной как по материнской, так и по отцовской линии. В доме по вечерам часто устраивались домашние концерты. Не удивительно, что свою дебютную работу – фортепианную пьесу – Дмитрий Шостакович представил в возрасте девяти лет. А в тринадцать поступил в Петроградскую консерваторию в класс фортепиано и композиции.

О нём отзывались как об исключительном даровании. Особенно восхищался им директор консерватории А. К. Глазунов, который впоследствии, после скоропостижной смерти отца Шостаковича, выхлопотал для Дмитрия персональную стипендию. Семья нуждалась, и пятнадцатилетний гений нашёл себе работу тапёра в кинотеатре, где наслаждался возможностью импровизировать.

Свою первую симфонию Дмитрий Шостакович сочинил в 18 лет, в 1926 году она была исполнена на большой сцене в Ленинграде. А ещё через несколько лет её исполняли в концертных залах Америки и Германии. По тем временам невероятный успех.

Начиная с 30-х годов прошлого века, композитор искал свой собственный стиль и много экспериментировал, в том числе в области авангардного искусства. Перепробовал свои силы во всём: в опере («Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда»), песнях («Песня о встречном»), музыке для кино и театра, фортепианных пьесах, балетах («Болт»), симфониях («Первомайская»).

Современники композитора отмечали необъяснимую притягательность этого невысокого человека маловыразительной внешности, к тому же невероятно стеснительного. Все когда-либо писавшие о Шостаковиче отмечали его бытовую неприспособленность и неприхотливость применительно к условиям работы. Он мог писать практически в любой обстановке, не требуя тишины, какого-то иного комфорта.

Герберт Раппапорт, постановщик фильма по оперетте «Москва, Черёмушки», вспоминает: «Я пришёл к нему вечером в гостиницу „Европейская“. Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне – грустно, потому что надежда получить музыку к фильму пропадала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. „Куда же вы?“ – спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы – новые фрагменты для „Черёмушек“».

Ровным и благополучным, однако, жизненный и художнический путь Шостаковича назвать нельзя. В начале 1936 года его творчество подпадает под волну критики. Сталину не нравятся оперы и «непонятные» балеты композитора. В начале 1936 года в «Правде» была опубликована разгромная статья «Сумбур вместо музыки», в которой опера «Леди Макбет Мценского уезда» была признана антихудожественной и антинародной, а композитора обвинили в «крайнем формализме», «грубом натурализме» и «мелодическом убожестве». После войны на него обрушился новый шквал критики с обвинениями в «буржуазном декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом». Шостакович был лишён звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий и уволен из них. Лишь спустя 13 лет композитор смог вернуться к педагогической работе в Ленинградской консерватории.

Мировая величина в музыке, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии и пяти Сталинских премий Дмитрий Дмитриевич Шостакович не раз подвергался нападкам за «формализм в музыке». И только его всепобеждающий, высоко ценимый на родине и за рубежом талант помогал ему подниматься снова и снова и, преодолевая все противоречия времени и социума, заставлял двигаться дальше. Заставлял творить.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки