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В Краснодаре, Новороссийске и Анапе пройдут концерты фестиваля органной музыки

Впервые в Краснодаре пройдут концерты международного фестиваля музыки «Органные сезоны».10 октября 2017 года в 19:00 в краснодарской филармонии на одной сцене выступят Лауреат международных конкурсов Термине Зарян (сопрано), Титулярная органистка кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина Омельченко (орган), лауреат международных конкурсов Оганес Казарян (дудук).

В программе прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, И. Пахельбеля, А. Сальери, А. Ширакаци, Д. Казаряна, григорианский хорал и армянская духовная музыка.

Помимо Краснодара концерты пройдут в Новороссийске 7 октября, в Анапе – 8 октября.

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Категория: Новости / Культура

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