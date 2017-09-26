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30 сентября в выставочном комплексе состоится первый Кубанский фестиваль традиционной народной культуры «Казачья слава».

Праздничный день начнется с молебна у памятника запорожским казакам-переселенцам, который строили в Тамани всем миром на основании макета, утвержденного Николаем II. Как и фестиваль, памятник посвящен началу освоения казаками кубанских земель и изображает не атамана, а рядового запорожца-сечевика.

Казаки, высадившиеся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого, станут главными героями театрализованного действа, которое начнется в «Атамани» в 11.00. Около 200 его участников постараются передать зрителям дух и значимость события, которое произошло ровно 225 лет назад.

Как и тогда, в Таманском заливе покажутся лодки с казаками, на берегу и на большом экране можно будет увидеть эпизод их высадки на кубанской земле. Затем в исполнении кубанских артистов оживут персонажи монументального полотна казачьего летописца Геннадия Квашуры «Жеребьевка. Образование кубанских станиц».

На открытой сцене у хаты Станичного правления в 11.30 начнется концерт фольклорных коллективов с показом реконструкции народных обрядов. А на майдане развернется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 12.00 на скаковом поле будет дан старт скачкам на приз губернатора Кубани, атамана Кубанского казачьего войска, атаманов отделов и округа ККВ.

Целый день «Атамань» будет петь, играть, удивлять и дарить хорошее настроение. Гостей ожидает традиционное кубанское радушие, яркий колорит народного праздника, мастер-классы для желающих научится своими руками создавать сувениры и предметы казачьего быта.

Завершится фестиваль большой концертной программой с участием лучших профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Кубани.