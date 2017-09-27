Выставка "Такой разный Краснодар"

/Культура/

Приглашаем всех жителей и гостей города Краснодара на выставку «Такой разный Краснодар». Выставка пройдет с 02 по 10 октября в Муниципальном концертном зале камерной и органной музыки. Вы увидите прекрасные творческие работы детей - подопечных АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица». Торжественное открытие выставки состоится 04 октября в 17:00.

В экспозиции будут представлены фотографии и флористические композиции, сделанные детьми на курсах «Основы фотографии» и «Основы флористического мастерства» в рамках социального проекта «Верь в себя».

В рамках курсов учащиеся смогли познакомиться с основой работы цифрового фотоаппарата, развить навыки фотографического и художественного мышления, получили базовые, необходимые на первоначальном этапе, знания для работы с цветами и дизайном, создали флористические композиции из живых и искусственных цветов. Курсы «Основы фотографии» и «Основы флористического мастерства» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. Данная выставка это подведение итога обучения детей на курсах, презентация результатов творчества, обмен опытом, встреча со своим первым зрителем.

Проект «Верь в себя: помощь в профориентации старшеклассников и детей с инвалидностью» реализуется на территории Краснодарского края АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица» при поддержке ПАО «Ростелеком». Проект стартовал в апреле 2017 года и уже за это время 371 участник, из них 167 подопечных Благотворительной организации «Синяя птица» побывали на 21 экскурсиях на предприятиях города и края. Впереди ребят ждут новые познавательные экскурсии, знакомство с самыми разными профессиями и продолжение курсов «Основы фотографии», «Мастер сувенирной продукции» и «Основы флористической композиции».