Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от фильма "Матильда"

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Закрытый показ состоялся 28 сентября, на него явились десять депутатов нижней палаты Парламента, в том числе представители «Единой России» — Ольга Казакова и Сергей Боярский, депутаты «Справедливой России» — Елена Драпеко и Михаил Емельянов, от ЛДПР пришел глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов, присутствовал также глава комитета по культуре Станислав Говорухин и режиссер «Матильды» Алексей Учитель. Были приняты усиленные меры для безопасности.

Никита Михалков прокомментировал ситуацию со скандальной картиной так: «Учитель, возможно, поступил не совсем корректно, показав бытовую жизнь человека, причисленного к лику святых. Общественность не прощает такого обхождения с культовыми объектами религии. Поэтому режиссеру, в данном случае, нужно быть готовым к недовольствам, которые будут высказаны».

Ярослав Нилов рассказал, что во фракции ЛДПР Николая II, в принципе, считают слабым руководителем, излишне доверчивым и мнительным, что и привело к потере Российской Империи в свое время. Но на эмоциональном уровне он выглядит абсолютно иначе — вне привычных канонов уважения, отрицания или святости. Фильм раскрыл и помог понять многие вещи, происходившие в истории государства российского во времена правления Николая Второго. А самому царю хочется сочувствовать и сострадать. Сюжетов, содержащих признаки состава преступления, предусмотренного какой-нибудь из статей Уголовного кодекса, по мнению депутата, в фильме нет. Сообщает APRAL