Краснодарский режиссер дал мастер-классы в Германии

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Преподаватель факультета телерадиовещания и театрального искусства КГИК Максим Журков дал мастер-классы в немецком городе Райне. Его учениками стали дети из театральной студии "Modellierton". Он рассказал им об основах русской школы театрального искусства.

В Германию преподавателя Краснодарского государственного института культуры пригласил актер и продюсер Арвид Книппенберг. В 2016 году он заметил Максима Журкова и его театр "Шардам" на международном фестивале "Театральная вольница" в Ростове-на-Дону. Тогда преподаватель КГИК со своей труппой выиграл Гран-при конкурса, главной наградой которого и были гастроли в Германию.

В сентябре этого года Максим Журков не только дал мастер-классы в немецком городе, но и представил русскоязычной публике спектакль "Мыр". Стоит отметить, что труппа театра "Шардам" состоит из выпускников Краснодарского государственного института культуры.

Во время поездки Максим Журков со своей труппой также принял участие в "Международном фестивале современного театра" среди русскоязычных театральных коллективов и стал победителем в номинации "Лучшая режиссерская работа". Его театр завоевал Гран-при, а также занял первое место в номинациях "Лучший ансамбль" и "Лучшая музыка".

Театр "Шардам" также стал лауреатом I степени международного фестиваля "Szenarium" и получил приглашение посетить следующим летом Болгарию.

Чтобы укрепить сотрудничество с продюсером из Германии, Арвида Книппенберга пригласили в Краснодарский государственный институт культуры с ответным визитом. Планируется, что он станет членом жюри на международном фестивале "Театральный переполох", который традиционно проходит в вузе весной.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры