К.БедаОновойкниге.docx

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В этом году исполняется 15 лет как ушёл в мир иной интересный поэт и замечательный человек Юрий Николаевич БЕЛИЧЕНКО. Поэт Евгений АРТЮХОВ, заслуженный работник культуры РФ проделал большую и необходимую работу в это литературное безвременье, выступив редактором-составителем книги "Беличенко. Ю.Н. Час исповедальный. Стихотворения, поэмы, поэтические репортажи, дневниковые записи, воспоминания родных и друзей». - Пушкино. Издательство "Культура", 2017.
Юрий Николаевич Беличенко (1939-2002) родился на Украине, вырос на Кубани в станице Крымской Краснодарского края. По окончании Харьковского политехнического института в разгар Карибского кризиса был призван в Ракетные войска стратегического назначения, стал инженер-лейтенантом. Связав дальнейшую судьбу с армейской службой, военной журналистикой, экстерном закончил Донецкое высшее военно-политическое училище и заочно Литературный институт им. А.М. Горького.
Более четверти века проработал он в "Красной звезде", многие годы возглавляя отдел литературы и искусства. На работу ходил даже в выходные дни. Вышел в отставку в звании полковника и до самой кончины трудился в этом же отделе обозревателем.
Его ратный труд отмечен орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" III степени и дюжиной медалей.
Автор десятка поэтических книг, он и при жизни был известен истинным любителям поэзии, и сейчас не забыт.
"Час исповедальный" включает в себя большую и лучшую часть литературного наследия выдающегося мастера поэтического слова.
В книгу включены воспоминая Владимира Иванова из Крымска "Я хочу на Кубань!..", сына поэта Дмитрия Беличенко "Он был поэт и романтик", Александра Долинина "Беличенко, ты могуч!", литературного критика, пять лет работавшего с Ю. Беличенко в одном отделе Петра Ткаченко "Мне не был этот век ни раем, ни тюрьмой...", Юрия Грибова "Ума и такта обаянье...", Александра Бондаренко "Основная часть его жизни", Валерия Латынина "Как глас с небес...", Ольги Ермолаевой "Непобедимый".
Известно, что пока была жива мама Юрия Николаевича, он неизменно приезжал в отпуск в Крымск. Любил ходить в походы с сыном в горы. Исходил много горных троп в окрестностях города Новороссийска. Москва, Кубань, Новороссийск, Шесхарис всё гармонично и цельно соединилось в судьбе и в творчестве поэта и воплотилось в нижеприведённых стихах..
НОВОРОССИЙСК.
ШЕСХАРИС
Хирургу Владимиру Батрашову.
В госпитальном окне подмосковной земли
вспоминается мне по утрам
эта стая домишек в цементной пыли,
громоздящихся вверх по горам.
Где внизу, у дороги, лепёшки пекут
для богатых проезжих гостей.
Где с горы грязевые потоки текут
от свалившихся с неба дождей.
Там блуждают мальчишки с разинутым ртом
и всемирною смесью в крови,
и ругается гром за Маркотским хребтом,
словно эхо минувшей любви.
А когда там в полнеба норд-осты пылят,
сокрушая стволы тополей,
и ломаются пирсы, и плечи болят
у вонзившихся в грунт якорей,
и машины стыдливо бегут во дворы.
И дорога пуста и вольна.
И размашистой гирей по склону горы
семицветная лупит волна, -
я тогда, задыхаясь в солёной пыльце,
оступаясь в болящем шагу,
но с гримасою счастья на мокром лице
на дрожащем стою берегу.
Рядом с морем, кипящим в подземном котле,
среди сора мелькающих дней
есть какая-то радость стоять на земле,
когда все пригибаются к ней.
Не считая оплошностей прожитых лет
и того, что осталось - игрой,
как Шесхарис, цепляться за этот хребет,
обдуваемый мёртвой борой.
Оставаться собой. Хоть легли глубоко
подмосковные эти снега,
где, как пели отцы, до Москвы - далеко,
а до смерти - четыре шага...
Материал к публикации подготовила Катерина БЕДА.