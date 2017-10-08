К.БедаОновойкниге.docx

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В этом году исполняется 15 лет как ушёл в мир иной интересный поэт и замечательный человек Юрий Николаевич БЕЛИЧЕНКО. Поэт Евгений АРТЮХОВ, заслуженный работник культуры РФ проделал большую и необходимую работу в это литературное безвременье, выступив редактором-составителем книги "Беличенко. Ю.Н. Час исповедальный. Стихотворения, поэмы, поэтические репортажи, дневниковые записи, воспоминания родных и друзей». - Пушкино. Издательство "Культура", 2017.

Юрий Николаевич Беличенко (1939-2002) родился на Украине, вырос на Кубани в станице Крымской Краснодарского края. По окончании Харьковского политехнического института в разгар Карибского кризиса был призван в Ракетные войска стратегического назначения, стал инженер-лейтенантом. Связав дальнейшую судьбу с армейской службой, военной журналистикой, экстерном закончил Донецкое высшее военно-политическое училище и заочно Литературный институт им. А.М. Горького.

Более четверти века проработал он в "Красной звезде", многие годы возглавляя отдел литературы и искусства. На работу ходил даже в выходные дни. Вышел в отставку в звании полковника и до самой кончины трудился в этом же отделе обозревателем.

Его ратный труд отмечен орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" III степени и дюжиной медалей.

Автор десятка поэтических книг, он и при жизни был известен истинным любителям поэзии, и сейчас не забыт.

"Час исповедальный" включает в себя большую и лучшую часть литературного наследия выдающегося мастера поэтического слова.

В книгу включены воспоминая Владимира Иванова из Крымска "Я хочу на Кубань!..", сына поэта Дмитрия Беличенко "Он был поэт и романтик", Александра Долинина "Беличенко, ты могуч!", литературного критика, пять лет работавшего с Ю. Беличенко в одном отделе Петра Ткаченко "Мне не был этот век ни раем, ни тюрьмой...", Юрия Грибова "Ума и такта обаянье...", Александра Бондаренко "Основная часть его жизни", Валерия Латынина "Как глас с небес...", Ольги Ермолаевой "Непобедимый".

Известно, что пока была жива мама Юрия Николаевича, он неизменно приезжал в отпуск в Крымск. Любил ходить в походы с сыном в горы. Исходил много горных троп в окрестностях города Новороссийска. Москва, Кубань, Новороссийск, Шесхарис всё гармонично и цельно соединилось в судьбе и в творчестве поэта и воплотилось в нижеприведённых стихах..



НОВОРОССИЙСК.

ШЕСХАРИС

Хирургу Владимиру Батрашову.



В госпитальном окне подмосковной земли

вспоминается мне по утрам

эта стая домишек в цементной пыли,

громоздящихся вверх по горам.



Где внизу, у дороги, лепёшки пекут

для богатых проезжих гостей.

Где с горы грязевые потоки текут

от свалившихся с неба дождей.



Там блуждают мальчишки с разинутым ртом

и всемирною смесью в крови,

и ругается гром за Маркотским хребтом,

словно эхо минувшей любви.



А когда там в полнеба норд-осты пылят,

сокрушая стволы тополей,

и ломаются пирсы, и плечи болят

у вонзившихся в грунт якорей,



и машины стыдливо бегут во дворы.

И дорога пуста и вольна.

И размашистой гирей по склону горы

семицветная лупит волна, -



я тогда, задыхаясь в солёной пыльце,

оступаясь в болящем шагу,

но с гримасою счастья на мокром лице

на дрожащем стою берегу.



Рядом с морем, кипящим в подземном котле,

среди сора мелькающих дней

есть какая-то радость стоять на земле,

когда все пригибаются к ней.



Не считая оплошностей прожитых лет

и того, что осталось - игрой,

как Шесхарис, цепляться за этот хребет,

обдуваемый мёртвой борой.



Оставаться собой. Хоть легли глубоко

подмосковные эти снега,

где, как пели отцы, до Москвы - далеко,

а до смерти - четыре шага...

Материал к публикации подготовила Катерина БЕДА.