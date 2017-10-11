Патенты главных изобретений известных учёных пополнят фонд Президентской библиотеки

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Президентская библиотека оцифрует материалы Государственного патентного фонда. Об этом говорится в договоре между Президентской библиотекой и Федеральным институтом промышленной собственности, подписанном 4 октября 2017 года.

Среди документов, которые буду оцифрованы, привилегии (патенты) на многие известные изобретения. К ним относятся, например, приёмник депеш, посылаемых с помощью электромагнитных волн, известного русского изобретателя, физика и электротехника, профессора Александра Попова.

Самая ранняя из привилегий, переданных на оцифровку в Президентскую библиотеку, датирована 1878 годом. Это знаменитая «свеча Яблочкова» – электрическая лампа, которую изобрёл выдающийся русский электротехник Павел Яблочков. Позднее он зарегистрировал ещё несколько изобретений – систему канализации электричества и автоаккумуляторную и новую гальваническую батареи.

Среди материалов, преданных Президентской библиотеке, представлены также привилегии на изобретения, выданные «отцу русской авиации» Николаю Жуковскому. Именно он стоял у истоков аэродинамики как науки и сделал несколько фундаментальных открытий.

Еще один выдающийся учёный, получивший привилегию на своё изобретение, – основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. Его авторству принадлежит устройство подвижного соединения отдельных металлических листов аэростата.

Кроме того, фонд Президентской библиотеки со временем пополнят цифровые копии патентов на иностранные изобретения. Эти материалы позволят показать исследовательскую и изобретательскую работу в России как часть мирового опыта.

Эти и другие уникальные документы войдут в фонд Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 550 тыс. единиц хранения. Это цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации. Материалы существенно дополнят подборку, посвящённую истории и развитию российской научно-технической и естественно-научной мысли.

Источник: Президентская библиотека