Первый фестиваль черноморской рыбы «ХАМСА» пройдёт в Новороссийске 4-5 ноября

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Организаторами фестиваля выступают администрация города Новороссийска и Ассоциация рыболовецких компаний Черноморского побережья.

В дни фестиваля на площади у Морвокзала развернутся: рыбацкая деревня, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Будет организована фотозона, где каждый сможет сделать фотографию на память. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). Победителей ждут призы.

Шеф-повара рыболовецкой компании дадут мастер классы по приготовлению шкары – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски.

Два дня творческие коллективы будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение.

Глава города Игорь Дяченко уверен, что фестиваль черноморской «ХАМСЫ» станет новой доброй традицией Новороссийска, привлечёт гурманов со всей страны в наш город и послужит развитию событийного туризма.

Источник: В дни фестиваля на площади у Морвокзала развернутся: рыбацкая деревня, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Будет организована фотозона, где каждый сможет сделать фотографию на память. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). Победителей ждут призы. Шеф-повара рыболовецкой компании дадут мастер классы по приготовлению шкары – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски. Два дня творческие коллективы будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение. Глава города Игорь Дяченко уверен, что фестиваль черноморской «ХАМСЫ» станет новой доброй традицией Новороссийска, привлечёт гурманов со всей страны в наш город и послужит развитию событийного туризма.