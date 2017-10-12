Полководец Дмитрий Донской – в электронных раритетах Президентской библиотеки

/Культура/

12 октября 2017 года исполняется 667 лет со дня рождения полководца, князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского. В фонде Президентской библиотеки хранятся оцифрованные раритетные издания XVIII–XIX веков, посвящённые государственной и военной деятельности собирателя русских земель, под руководством которого была одержана важнейшая победа над татаро-монгольским войском в Куликовской битве.

Димитрий Иоаннович рано остался без отца и принял княжение в возрасте тринадцати лет. Согласно свидетельству летописцев, он отличался редкостной чистотой души и помыслов: «К удивлению современников, от самого отрочества Дмитрий возлюбил добродетель и строгую жизнь. Перст Всевышнего коснулся прямо его сердца, запечатлев на нём все Божественные добродетели, и он сделался избраннейшим Сосудом. Душа его исполнена была всеми дарами благодати Божией, которая его никогда не оставляла. Он был праводушен – без лицемерия; справедлив – без жестокости; щедр – без расточительности; благоразумен – без тщеславия», сообщает Ф. Г. Покровский в своей работе«Димитрий Иоаннович Донской, великий князь Московский», изданной в 1823 году. Автор также отмечает: «Природа украсила его всеми телесными и душевными качествами. Величественный рост, крепкое сложение тела, острый и проницательный взор, приятный и выразительный голос составляли малейшую часть его телесных дарований».

«Несмотря на юные годы, он был уже вполне проникнут высоким заветом Святого Петра – собирать под властью Москвы Русскую Землю, чтобы свергнуть затем Татарское иго», – читаем в раритетном издании 1913 года «Сказания о русской земле», доступной на портале Президентской библиотеки.

Князь Дмитрий начал думать о том, как собрать большую рать, способную победить татаро-монгольских захватчиков. В электронной копии книгиА. В. Казадаева 1827 года «Историческое похвальное слово Димитрию Донскому»делается акцент на твёрдой решимости молодого князя изгнать татаро-монголов за пределы Русского государства: «Свирепые потомки Чингисхана, потряся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников, и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Димитрий Иоаннович, приемля в нежную длань свою колеблющуюся Державу Великого Княжества Московского! Но как младой орёл, ощутив силы крыл, вознесся он над Отчизной, оградив её от беды вековечной…».

«На призыв великого князя откликнулась вся земля русская. – Князья и бояре и удалые люди оставляли свои домы и достояние, жён, детей и весь почёт, чтобы сложить головы за родимый край, – отмечает единодушие русских людей, вдохновлённых князем Дмитрием, издание «Димитрий Донской и Куликовская битва», составленное по летописным сказаниям. – Собралось под рукой Димитрия Иоанновича до полутораста или даже до двух сот тысяч христианского воинства. Такой силы ещё не бывало в соединении у нас от начала Руси. Те самые воины, которые недавно губили друг друга в усобицах лет минувших, становились теперь, как один человек, под общим великокняжеским знаменем и под одними хоругвями.

Подробное описание великого сражения даётся в историческом очерке«Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского», из которого узнаём, что великий князь не только проявил выдающийся полководческий талант, но и показал пример мужества и воинской отваги: «Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошёл черёд до сего последнего, и он опять принял личное участие в битве». Между тем, бой шёл не на жизнь, а на смерть: «Такой страшной битвы никто из Русских не помнил. По выражению наших летописей, „копья ломались, как солома, стрелы падали дождём, пыль закрывала солнечные лучи, мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава под косою“».

О переломном моменте этого сражения написано в книге Сергея Бородина «Дмитрий Донской» из фонда Президентской библиотеки: «Упорно сопротивляясь, русские полки потеряли связь друг с другом. Золотоордынцы уже видели свою победу. Они стали теснить русских к переправам, река отрезала путь отступления, уходить было некуда, гибель казалась неминуемой. Но тогда вышли из засады сорок тысяч конных русских войск под началом Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского; они ударили врага по правому крылу и в тыл и нанесли окончательный и непоправимый удар, решивший исход битвы. Орда была разгромлена, Русь свергла чужеземное иго». За эту победу Дмитрий Иванович был прозван Донским.

Исход этой битвы, кроме военной победы, несёт очень важный для целостности государства смысл. Как отмечается в издании «Сказания о Русской Земле»,«вместе с татарами, победой на Куликовом поле Москва, в лице своего великого князя, победила старое княжеское разногласие и вражду из-за частных волостных выгод, при забвении надобностей, общих для всей Родины». И в этом заслуга Дмитрия Донского безусловна.

История российской государственности – одна из приоритетных тем в деятельности Президентской библиотеки. Материалы, связанные с личностью Дмитрия Донского, занимают особое место в фонде, который на сегодняшний день насчитывает более 550 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки