Многогранность таланта М. Ю. Лермонтова раскрывают раритеты Президентской библиотеки

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15 октября 2017 года исполняется 203 года со дня рождения одного из величайших русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с тематической коллекцией, электронные материалы которой в полной мере раскрывают многогранный талант этого незаурядного человека, не только литератора, но и художника.

Родился поэт в Москве в семье армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Лермонтовой, урождённой Арсеньевой, единственной дочери и наследницы пензенской помещицы Е. А. Арсеньевой. В биографическом очерке М. Николаевой 1940 года «М. Лермонтов» отмечается, что способность глубоко и сильно чувствовать перешла к мальчику от матери: «Сохранился альбом, в котором есть записи, сделанные рукой Марии Михайловны: „…Вы пишете потому, что хотите писать, – обращается она к своему будущему мужу Юрию Петровичу. – Для вас это забава, развлечение. Но я, искренне любящая Вас, пишу только для того, чтобы сказать Вам о своей любви. Я люблю Вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их“». Именно от неё маленький Михаил научился слышать, а не просто по-детски слушатьмузыку, об этом рассказывается в альбоме «М. Ю. Лермонтов»: «Марья Михайловна, – читаем воспоминания родственницы Лермонтовых, – была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка своего к себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слёзы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою».

После ранней смерти Марии Михайловны бабушка сама занялась его воспитанием, полностью отстранив от участия в нём отца. В отдалённой Пензенской губернии, в имении Тарханы мальчик получил домашнее образование столичного уровня. Михаил был талантлив во многом – с детства свободно владел французским и немецким языками, хорошо разбирался в высшей математике и аналитической геометрии, слыл отличным художником. Посетители портала Президентской библиотеки могут оценить этот дар поэта, ознакомившись с его живописными работами, представленными вэлектронной коллекции.

Самый ранний рисунок относится к 1825 году – тогда Михаилу было всего 11 лет. Под ним стоит автограф автора на французском языке: «М. Л. год 1825. 13 июня на Горячих водах». Это одна из ранних лермонтовских акварелей, на которой изображен Горячеводск (ныне – Пятигорск), куда возила лечить Лермонтова его бабушка. Известна ещё одна работа русского поэта, посвящённая красотам этих мест, – удивительная природа запечатлена на картине «Вид Пятигорска».

М. Ю. Лермонтов вообще уделял Кавказу особое внимание и в литературном, и в живописном творчестве. Впечатления от природы этого региона, жизни горцев, кавказский фольклор легли в основу многих его произведений. На портале Президентской библиотеки представлена репродукция картины поэта «Воспоминание о Кавказе» 1838 г., рисунки 1837 г. «Пляска грузинок» и «Тифлис. Метехский замок».

Большое количество художественных работ Михаила Лермонтова посвящено военной тематике. Так, например, на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с рисунками: «Два горца у реки» 1832–1834 гг., «Всадники, стреляющие в горца» 1840 г.,«Битва французских кирасир с конно-егерями» 1832–1834 гг. И конечно же, рассказывая о художественном таланте Лермонтова, нельзя не упомянуть известныйавтопортрет.

В коллекции «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)» представлены многочисленные работы, посвящённые анализу его литературных произведений. Стоит отметить, что поэтический дар юного Михаила был оценён далеко не сразу. Так, в работе И. Л. Андроникова «Жизнь Лермонтова» (1939) читаем: «Поэтесса Ростопчина вспоминала: „Я до сих пор помню странное впечатление, произведённое на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием“. Она находила стихи Лермонтова плохими, а его самого считала неискренним».

Широкую известность Михаилу Лермонтову принесло стихотворение «Смерть поэта», написанное после трагической гибели Александра Пушкина. «Стихи производили потрясающее впечатление. Они читались повсюду, они переписывались с нетерпением и расходились по России. О нём заговорили…», – рассказывает в вышеупомянутой книге И. Андроников. П. В. Висковатый в работе «Лермонтов на смерть А. С. Пушкина: по подлинным документам», опубликованной в журнале «Вестник Европы» за 1887 г., приводит данные о том, что стихотворение Лермонтова вызвало к молодому автору интерес в том числе коронованных особ и их окружения. В начале января 1839 года В. А. Соллогуб писал В. Ф. Одоевскому: «Императрица просила стихи Лермонтова, которые Вы взяли у меня, чтобы списать, и которые, что более соответствует моему, чем Вашему обычаю, Вы мне не вернули». Есть также сведения, что Александра Фёдоровна выписывала в свой альбом строфы из лермонтовской «Молитвы».

С известностью к Лермонтову пришли и проблемы с властью. За стихотворение «Смерть поэта» его, кадрового офицера, арестовали и сослали на Кавказ, где ему было суждено погибнуть на дуэли в 1841 году. Подробные обстоятельства этой трагедии приводятся в электронной копии издания 1939 года «М. Ю. Лермонтов: статьи и материалы» в статье «Суд над убийцами Лермонтова (Дело штаба отдельного Кавказского корпуса и показания Н. С. Мартынова)». Из неё, в частности, можно узнать, что противник поэта Николай Мартынов на следствии защищался. Он утверждал, что это убийство не было преднамеренным: «Поединок этот был совершенно случайный. <…> Злобы я к нему никогда не питал, следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться».

Электронная коллекция Президентской библиотеки «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)»включает не только многочисленные работы, посвящённые биографии и анализу творческого наследия поэта, прозаика, драматурга и художника. Следует отметитьрапорты Лермонтова, которые он писал во время службы на Кавказе, автографы его стихотворений и истории их создания. Кроме того, в подборку вошли иллюстрированные издания, имеющие особую художественную ценность. В частности, это поэтические произведения, иллюстрированные И. К. Айвазовским и В. М. Васнецовым. Большой интерес представляют самые первые экранизации произведений поэта – немые картины начала ХХ века «Боярин Орша» (1909), «Вадим»(1910) и «Бэла» (1913). Также коллекцию пополнили видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой к 200-летнему юбилею Лермонтова: «Новейшие исследования жизни и творчества М. Ю. Лермонтова в научной школе Северо-Кавказского федерального университета» и «Мера человеческой личности в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Всего подборка насчитывает около 150 интереснейших материалов, посвящённых великому русскому поэту.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки