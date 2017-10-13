Многогранность таланта М. Ю. Лермонтова раскрывают раритеты Президентской библиотеки
15 октября 2017 года исполняется 203 года со дня рождения одного из величайших русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с тематической коллекцией, электронные материалы которой в полной мере раскрывают многогранный талант этого незаурядного человека, не только литератора, но и художника.
Родился поэт в Москве в семье армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Лермонтовой, урождённой Арсеньевой, единственной дочери и наследницы пензенской помещицы Е. А. Арсеньевой. В биографическом очерке М. Николаевой 1940 года «М. Лермонтов» отмечается, что способность глубоко и сильно чувствовать перешла к мальчику от матери: «Сохранился альбом, в котором есть записи, сделанные рукой Марии Михайловны: „…Вы пишете потому, что хотите писать, – обращается она к своему будущему мужу Юрию Петровичу. – Для вас это забава, развлечение. Но я, искренне любящая Вас, пишу только для того, чтобы сказать Вам о своей любви. Я люблю Вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их“». Именно от неё маленький Михаил научился слышать, а не просто по-детски слушатьмузыку, об этом рассказывается в альбоме «М. Ю. Лермонтов»: «Марья Михайловна, – читаем воспоминания родственницы Лермонтовых, – была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка своего к себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слёзы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою».
После ранней смерти Марии Михайловны бабушка сама занялась его воспитанием, полностью отстранив от участия в нём отца. В отдалённой Пензенской губернии, в имении Тарханы мальчик получил домашнее образование столичного уровня. Михаил был талантлив во многом – с детства свободно владел французским и немецким языками, хорошо разбирался в высшей математике и аналитической геометрии, слыл отличным художником. Посетители портала Президентской библиотеки могут оценить этот дар поэта, ознакомившись с его живописными работами, представленными вэлектронной коллекции.
Самый ранний рисунок относится к 1825 году – тогда Михаилу было всего 11 лет. Под ним стоит автограф автора на французском языке: «М. Л. год 1825. 13 июня на Горячих водах». Это одна из ранних лермонтовских акварелей, на которой изображен Горячеводск (ныне – Пятигорск), куда возила лечить Лермонтова его бабушка. Известна ещё одна работа русского поэта, посвящённая красотам этих мест, – удивительная природа запечатлена на картине «Вид Пятигорска».
М. Ю. Лермонтов вообще уделял Кавказу особое внимание и в литературном, и в живописном творчестве. Впечатления от природы этого региона, жизни горцев, кавказский фольклор легли в основу многих его произведений. На портале Президентской библиотеки представлена репродукция картины поэта «Воспоминание о Кавказе» 1838 г., рисунки 1837 г. «Пляска грузинок» и «Тифлис. Метехский замок».
Большое количество художественных работ Михаила Лермонтова посвящено военной тематике. Так, например, на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с рисунками: «Два горца у реки» 1832–1834 гг., «Всадники, стреляющие в горца» 1840 г.,«Битва французских кирасир с конно-егерями» 1832–1834 гг. И конечно же, рассказывая о художественном таланте Лермонтова, нельзя не упомянуть известныйавтопортрет.
В коллекции «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)» представлены многочисленные работы, посвящённые анализу его литературных произведений. Стоит отметить, что поэтический дар юного Михаила был оценён далеко не сразу. Так, в работе И. Л. Андроникова «Жизнь Лермонтова» (1939) читаем: «Поэтесса Ростопчина вспоминала: „Я до сих пор помню странное впечатление, произведённое на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием“. Она находила стихи Лермонтова плохими, а его самого считала неискренним».
Широкую известность Михаилу Лермонтову принесло стихотворение «Смерть поэта», написанное после трагической гибели Александра Пушкина. «Стихи производили потрясающее впечатление. Они читались повсюду, они переписывались с нетерпением и расходились по России. О нём заговорили…», – рассказывает в вышеупомянутой книге И. Андроников. П. В. Висковатый в работе «Лермонтов на смерть А. С. Пушкина: по подлинным документам», опубликованной в журнале «Вестник Европы» за 1887 г., приводит данные о том, что стихотворение Лермонтова вызвало к молодому автору интерес в том числе коронованных особ и их окружения. В начале января 1839 года В. А. Соллогуб писал В. Ф. Одоевскому: «Императрица просила стихи Лермонтова, которые Вы взяли у меня, чтобы списать, и которые, что более соответствует моему, чем Вашему обычаю, Вы мне не вернули». Есть также сведения, что Александра Фёдоровна выписывала в свой альбом строфы из лермонтовской «Молитвы».
С известностью к Лермонтову пришли и проблемы с властью. За стихотворение «Смерть поэта» его, кадрового офицера, арестовали и сослали на Кавказ, где ему было суждено погибнуть на дуэли в 1841 году. Подробные обстоятельства этой трагедии приводятся в электронной копии издания 1939 года «М. Ю. Лермонтов: статьи и материалы» в статье «Суд над убийцами Лермонтова (Дело штаба отдельного Кавказского корпуса и показания Н. С. Мартынова)». Из неё, в частности, можно узнать, что противник поэта Николай Мартынов на следствии защищался. Он утверждал, что это убийство не было преднамеренным: «Поединок этот был совершенно случайный. <…> Злобы я к нему никогда не питал, следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться».
Электронная коллекция Президентской библиотеки «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)»включает не только многочисленные работы, посвящённые биографии и анализу творческого наследия поэта, прозаика, драматурга и художника. Следует отметитьрапорты Лермонтова, которые он писал во время службы на Кавказе, автографы его стихотворений и истории их создания. Кроме того, в подборку вошли иллюстрированные издания, имеющие особую художественную ценность. В частности, это поэтические произведения, иллюстрированные И. К. Айвазовским и В. М. Васнецовым. Большой интерес представляют самые первые экранизации произведений поэта – немые картины начала ХХ века «Боярин Орша» (1909), «Вадим»(1910) и «Бэла» (1913). Также коллекцию пополнили видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой к 200-летнему юбилею Лермонтова: «Новейшие исследования жизни и творчества М. Ю. Лермонтова в научной школе Северо-Кавказского федерального университета» и «Мера человеческой личности в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Всего подборка насчитывает около 150 интереснейших материалов, посвящённых великому русскому поэту.
Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки