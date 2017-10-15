ОЛЬГА БУЗОВА ДОЖДАЛАСЬ, КОГДА ВЫРАСТЕТ ЕЁ ГРУДЬ

/Культура/

Фаната телезвезды в восторге от новых форм ведущей.

- Я теперь сама по себе, - написала под видел Ольга Бузова. А на записи хорошо вино, как она в нарядном платье с широко открытой грудью и в «боевом раскрасе» демонстрирует своим фолловерам внезапно выросшую грудь. Поклонники Бузовой уже давно смирились с тем, что в верхней части тела смотреть практически нечего. Одни уверяют, что телезвезда устала от критику и сделала пластику груди, другие пишут, что это всего лишь хорошо подобранное бельё.

В роскошном виде с новыми формами Бузова гуляет по Барселоне и радуется жизни, ловя на себе восхищённые взгляды прохожих.

Новый пост в Инстаграм оценили тысячи почитателей Бузовой. А особо внимательные уловили максимальных эротизм, ссылаясь, что из-под кружева торчат соски.

- У неё нет таких! - Уверены подписчики.

Источник: https://news-r.ru/news/culture/154800/