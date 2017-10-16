Петр Ткаченко: «А МЭНЭ – ДО ТВОЕЙ СВЕТЛОСТИ…»

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Кубанские байки. Та брехня, что лучше правды. Краснодар: Традиция, 2014 - .

Байки – один из видов устного народного творчества. Это короткие, занимательные рассказы с неожиданной концовкой. Принято считать, что слово байка означает говорить. И такой смысл в нём, безусловно, есть. Но значение его гораздо шире.

Это – вовсе не анекдот, заимствованный из французского. Ей тоже присущи занимательность и юмор. Короткие рассказы – байки пользуются большой популярностью потому, что содержат в себе точную характеристику человека, происходивших и происходящих событий.

Давно это было. Ещё до переселения верных черноморцев на Кубань в 1792 году, когда им мужеством в сражениях Турецкой войны пришлось доказывать верность русскому царю и тем самым добывать право на обретение новой земли обетованной.

Пожалуй, самым значимым сражением для бывших запорожцев, под командованием войскового судьи Антона Головатого, стало взятие сильно укреплённой турецкой крепости, находившейся на острове Березань. И всё-таки казаки сумели взять эту крепость.

Под вечер 7 ноября 1788 года, в крепости Березань, залитой и казачьей, и турецкой кровью, Антон Головатый остановил одного казака, видимо, первого попавшегося, (сразу же после жестокого сражения), в изодранной одежде, окровавленного, покрытого грязью с ног до головы:

- Гэть, хлопче, до князя Потёмкина, та скажи ёму – тилькы шо узялы. А колы спытае шо узялы, то скажы, шо узялы Бэрэзань.

Поскакал черноморец в лагерь и пытается подойти к палатке фельдмаршала. А его не пускают. Видели там казаков, но такого не приводилось. А потому о нём и не посчитали нужным и возможным доложить светлейшему князю.

Тогда черноморец стал умышленно шуметь у палатки князя. Да так, что из неё раздался голос Потёмкина:

- Кто там?

Дежурный адъютант доложил, что какой-то оборванец, окровавленный черноморец добивается быть представленным его светлости.

- Черноморец? Пусть войдёт.

Тот вошёл. С немалым удивлением осмотрел его князь.

- Ты что?

-Та узялы…

- Что узялы, говори!

- Та Бэрэзань узялы.

В восхищении Потёмкин стал расспрашивать казака – как и кто прислал его.

- Як всих турок пэрэризалы, - отвечает тот, - батько Антон Головатый и сказав – гэть до князя Потёмкина и скажы, шо узялы Бэрэзань!

Развеселившийся Потёмкин вдруг спросил у казака:

- Ну а лучше тебя не нашлось у Головатого человека, чтобы уведомить меня?

Казак, столько переживший, только вышедший из жестокой резни с турками, наконец, представший с докладом о победе пред самим светлейшим князем Григорием Потёмкиным, Грыцьком Нэчосой по приписке к Васюринскому куреню, не то что обиделся, но и своё достоинство не уронил. А потому ответил так:

- Та булы и лэпши вид мэнэ. Та тикэ батько Головатый лэпших казакив послав до лэпших панив, а мэнэ – до твоей светлости…

Эта смелая острота, высказанная в такой счастливый момент, понравилась князю и, рассмеявшись, он наградил черноморца целым мешком червонцев, наказав ему получше одеться и хорошенько кутнуть. Нет никаких сомнений в том, что это приказание казаком было исполнено в точности.

История не удержала даже имени этого смелого казака. Но сохранился его, исполненный человеческого достоинства порыв вести себя одинаково – хоть с равным себе казаком-односумом, хоть с фельдмаршалом, самим светлейшим князем Григорием Потёмкиным…

Ну а уже потом, после водворения черноморцев на постоянное место жительства на берега Кубани, в память о столь значимой победе на острове Березань, одну из станиц они назвали Березаньской.