В Геленджике откроют греческий культурный центр

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Он будет функционировать при городской национально-культурной общественной организации «Геленджикское общество греков». Просторные холлы, кабинеты, конференц-зал нового культурного пространства оформлены в едином стиле, с использованием греческих орнаментов.

Особое место в центре занимает выставочный зал греческой культуры. Он состоит из трех отделов, каждый из которых отражает определенную тематику. Так, посетители культурного центра смогут увидеть бюсты великих личностей греческого происхождения, оказавших огромное влияние на развитие культуры, науки, образования, картины, сюжеты которых повествуют о значимых событиях расцвета Древней Греции, эксклюзивные экземпляры Библии и Евангелие, знаменитые иконы, предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты и многое другое. Планируется, что на базе культурного центра будут проходить уроки истории для школьников, обзорные экскурсии, тематические лекции, конкурсы, викторины, выставки, «круглые столы», просмотры мультфильмов на греческом языке, документальных, художественных и познавательных фильмов об истории и культуре Греции.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик