Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik вызвал на баттл рэпера Оксимирона

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В сети появился русский перевод рэп-баттла Оксимирона и Dizaster,а. Баттл прошел в Лос-Анджелесе. Это была первая международная встреча, которую уже называют крупнейшим шоу в истории хип-хопа. Необычным было отсутствие судей, то есть, формально победителя не было. Шоу превратилось в некие политические дебаты. Затрагивались российско-американские отношения, гонка вооружений, покорение космоса.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik назвал новое направление «быдлокультурой», однако, личность Оксимирона ему симпатична.

«Создалось ощущение, что они бьют друг друга между ног, кто больнее ударит. Это запрещенные приемы в спорте, в жизни. Понятий тут нет, только определенный грязный дворовый диалог. Это вызывает бурю эмоций и негодование. Это быдло, а не позиция. Такое не сближает Россию с Западом. Если мы говорим о сегодняшней ситуации, о некой баттловой культуры, ее должен кто-то вести. Победить «быдлообщество» невозможно. Они получают удовольствие от того, что делают. Это лицемерие, когда человек выходит и поет матом. Это не значит, что он так живет. Оксимирон из приличной семьи. Тогда он должен отказаться от красивой жизни, иначе – это обман общества. Я не скрываю свою жизнь. Пытаюсь быть примером для подражания. Мы показываем, что поднимаемся со дна. А они показывают, что они опускаются на дно. Молодежь не в состоянии понять, что это – грязная история. Понимаете, мат бывает разный. Есть люди, которые ругаются, и ты даже не чувствуешь. Кому-то это идет, а кому-то нет. Мат тоже может быть интеллигентным. Но лучше рэп-баттл, чем политическое лицемерие. Мне симпатичен Оксимирон, как интеллектуальный, умный человек. Я готов встретиться с Оксимироном и с этим вторым парнем сам на баттле и пообщаться, вы представляете, какой будет хайп, если я выйду с ними на общение. Мы поговорим за жизнь, мне есть, что рассказать. Я себе в подмогу позову Дробыша», - заявил продюсер.